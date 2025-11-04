Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calcio, Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina

Sport

La società viola ha comunicato sul proprio sito l'ufficialità dell'esonero di Pioli. Si tratta del terzo esonero in questa stagione di Serie A dopo quelli di Tudor alla Juventus e Vieira al Genoa. Come spiega la società "la guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata a Daniele Galloppa" a interim, in attesa di decidere il nome del sostituto

ascolta articolo

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il presidente Commisso alla fine ha deciso per l'esonero. Si interrompe così dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. La Fiorentina si prende però del tempo per decidere il suo sostituto: la squadra al momento è affidata ad interim a Daniele Galloppa (allenatore della Primavera Viola). Il bilancio di Pioli a Firenze è di 4 vittorie (tutte in Conference), 4 pareggi e 6 sconfitte. I viola attualmente sono ultimi in classifica in Serie A.

Sport: Ultime notizie

Calcio, Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina

Sport

La società viola ha comunicato sul proprio sito l'ufficialità dell'esonero di Pioli. Si tratta...

Fair Play Menarini, Collare d'oro al merito sportivo per Lucia Aleotti

Sport

La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì mattina a Roma, alla presenza del ministro per lo...

Serie A: Sassuolo-Genoa finisce 1-2, Lazio-Cagliari 2-0. VIDEO

Sport

La decima giornata di campionato si è conclusa oggi con le ultime due partite. Nel match delle...

Partite Serie A

Serie A, Milan-Roma 1-0. Ok Inter, Lecce e Bologna in trasferta. VIDEO

Sport

La decima giornata di campionato è proseguita con altre cinque partite. Nel match delle 12.30...

Serie A

Maratona di New York, in 55mila sulle strade della Grande Mela. FOTO

Sport

La nuova edizione della Maratona di New York ha portato sulle strade della Grande Mela migliaia...

11 foto

Sport: I più letti