Calcio, Stefano Pioli è stato esonerato dalla Fiorentina

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Il presidente Commisso alla fine ha deciso per l'esonero. Si interrompe così dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. La Fiorentina si prende però del tempo per decidere il suo sostituto: la squadra al momento è affidata ad interim a Daniele Galloppa (allenatore della Primavera Viola). Il bilancio di Pioli a Firenze è di 4 vittorie (tutte in Conference), 4 pareggi e 6 sconfitte. I viola attualmente sono ultimi in classifica in Serie A.