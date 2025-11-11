Calcio, ora è ufficiale: Raffaele Palladino nuovo tecnico Atalanta

Offerte Black Friday
L'ex tecnico di Monza e Fiorentina prende il posto dell'esonerato Juric. La conferma è arrivata direttamente dal club bergamasco attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Palladino si lega alla Dea con un contratto fino al 30 giugno 2027

Esonerato Ivan Juric, l'Atalanta ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Raffaele Palladino, ex tecnico di Monza e Fiorentina. "Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025", scrive il club bergamasco in un comunicato ufficiale. Palladino, viene confermato, si è legato alla Dea con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo staff di Palladino

Il neo tecnico dell'Atalanta sarà coadiuvato da Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst)". Già presenti nell'organigramma atalantino e nuove figure di supporto per Palladino saranno anche Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).  "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori", ha concluso la Dea nel presentare il nuovo tecnico.

Atalanta, il club bergamasco ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric
