Atalanta, il club bergamasco ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric

L'Atalanta ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric, cui sono state fatali le due sconfitte consecutive in campionato a Udine e ieri col Sassuolo a Bergamo. Questo il comunicato dei nerazzurri: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro." Per la successione del tecnico croato il nome più verosimile è quello di Raffaele Palladino, dimessosi dalla Fiorentina al termine della scorsa stagione.