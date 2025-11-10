Atalanta, il club bergamasco ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric

A comunicarne l'esonero, la società stessa attraverso il sito ufficiale. Col tecnico croato via anche il suo staff. Per la successione salgono le quotazioni di Palladino
L'Atalanta ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric, cui sono state fatali le due sconfitte consecutive in campionato a Udine e ieri col Sassuolo a Bergamo. Questo il comunicato dei nerazzurri: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro." Per la successione del tecnico croato il nome più verosimile è quello di Raffaele Palladino, dimessosi dalla Fiorentina al termine della scorsa stagione.