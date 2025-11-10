Offerte Black Friday
Atalanta, il club bergamasco ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric

Sport

A comunicarne l'esonero, la società stessa attraverso il sito ufficiale. Col tecnico croato via anche il suo staff. Per la successione salgono le quotazioni di Palladino

L'Atalanta ha ufficializzato l'esonero di Ivan Juric, cui sono state fatali le due sconfitte consecutive in campionato a Udine e ieri col Sassuolo a Bergamo. Questo il comunicato dei nerazzurri: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro." Per la successione del tecnico croato il nome più verosimile è  quello di Raffaele Palladino, dimessosi dalla Fiorentina al termine della scorsa stagione. 

Finals, Fritz batte Musetti. Stasera Sinner affronta Auger-Aliassime

Sport

I due azzurri debuttano a Torino. Il carrarino ha perso in due set contro l'americano. Ieri...

F1, Elkann: "I piloti della Ferrari pensino a guidare e parlare meno"

Sport

"I meccanici hanno fatto il loro lavoro, gli ingegneri lo stesso con la macchina che è...

Milano Cortina 2026, Corte dei Conti: "Aggiornare cronoprogramma"

Sport

Tra i 111 interventi in Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige, 98 - si specifica - sono a...

Serie A, Bologna-Napoli e Roma-Udinese 2-0. Inter-Lazio 2-0. VIDEO

Sport

Si è conclusa oggi l’undicesima giornata di campionato. Alle 12.30 il Sassuolo ha battuto 3-0...

Atp Finals, Alcaraz ok. Buon debutto di Bolelli-Vavassori nel doppio

Sport

Si è alzato il sipario su Torino. I doppisti azzurri hanno battuto in due set i numeri 1 al mondo...

