Playoff Champions League, Bodo/Glimt-Inter 1-0. DIRETTA

Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nell’andata degli incontri con Galatasaray e Borussia Dortmund, sono stasera i nerazzurri a scendere in campo in Norvegia alla caccia del pass per gli ottavi di finale
Proseguono i playoff per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League 2025/26. Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nelle sfide di ieri, rispettivamente contro Galatasaray (2-5) e Borussia Dortmund (0-2), stasera è l’Inter a scendere in campo: i nerazzurri finalisti della scorsa edizione affrontano in Norvegia il Bodo/Glimt, che ha chiuso la fase campionato al 22esimo posto con 9 punti ottenuti anche grazie alle vittorie contro Manchester City e Atletico Madrid. Il ritorno tra i norvegesi e i nerazzurri si disputerà martedì 24 febbraio a San Siro.
Il tabellino di Bodo/Glimt-Inter 1-0. LIVE
20' Fet
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
Ansa/Getty
Si qualificano agli spareggi, tutte come testa di serie, Inter, Juventus e Atalanta. Eliminato il Napoli. Volano direttamente agli ottavi, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City