Playoff Champions League, Bodo/Glimt-Inter 1-0. DIRETTA

Proseguono i playoff per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League 2025/26. Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nelle sfide di ieri, rispettivamente contro Galatasaray (2-5) e Borussia Dortmund (0-2), stasera è l’Inter a scendere in campo: i nerazzurri finalisti della scorsa edizione affrontano in Norvegia il Bodo/Glimt, che ha chiuso la fase campionato al 22esimo posto con 9 punti ottenuti anche grazie alle vittorie contro Manchester City e Atletico Madrid. Il ritorno tra i norvegesi e i nerazzurri si disputerà martedì 24 febbraio a San Siro.