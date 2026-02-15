Alle 15 sono iniziate Parma-Verona e Cremonese-Genoa. Alle 18 si gioca Torino-Bologna. A chiudere la 25esima giornata di campionato sarà domani Cagliari-Lecce. Ieri sera l’Inter ha battuto 3-2 la Juventus, in un incontro segnato dalla discussa espulsione di Kalulu

Prosegue oggi la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Dopo le tre partite di ieri - tra cui la vittoria dell’Inter contro la Juventus , segnata dalla discussa espulsione di Kalulu - si giocano oggi altre 5 partite: nell’incontro delle 12.30 , l’Udinese ha perso 1-2 in casa contro il Sassuolo. Alle 15 sono iniziate Parma-Verona e Cremonese-Genoa, mentre alle 18 si gioca Torino-Bologna. Stasera poi è in programma il secondo big match di questa giornata: alle 20.45 il Napoli riceve al Maradona la Roma di Gasperini. A chiudere la 25esima tornata del campionato sarà poi domani Cagliari-Lecce.

La cronaca di Udinese-Sassuolo

È il Sassuolo ad avere la prima occasione da gol nella sfida contro l’Udinese: al secondo minuto Pinamonti non trova di pochissimo l’impatto con il pallone. Sono però i padroni di casa a passare in vantaggio all’11esimo: Solet riesce a battere Muric, non perfetto nell’intervento, e porta avanti i suoi. Gli ospiti provano a reagire allo svantaggio, non riuscendo però a costruire vere occasioni da rete: si va così all’intervallo sull’1-0 per l’Udinese. Nella ripresa il Sassuolo ribalta la partita: al 56esimo è Laurientè a trovare il pari, e due minuti dopo Pinamonti completa la rimonta. L’Udinese trova il gol del pari al 70esimo con Bertola, che però viene annullato per fallo di mano. Nel finale il risultato non cambia più, e il Sassuolo vince in trasferta a Udine per 2-1.

Il tabellino di Udinese-Sassuolo 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)

11’ Solet, 56’ Laurientè, 58’ Pinamonti

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet (41' st Gueye), Zemura; Atta, Miller (20' st Zarraga), Karlstrom (34' Piotrowski), Ekkelenkamp (34' st Arizala); Zaniolo, Bayo (20' st Buksa). All.: Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic (1' st Garcia), 3 Doig (1' st Coulibaly); 42 Thorstvedt, 35 Lipani, 90 Konè; 10 Berardi (40' st Volpato), 99 Pinamonti (28' st Nzola), 45 Laurienté (34' st Fadera). All. Grosso.

Ammoniti: Fadera, Coulibaly, Ekkelenkamp, Zemura, Atta, Muharemovic per gioco falloso.