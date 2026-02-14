Quattordici mesi dopo il malore in campo, Edoardo Bove è tornato a calcare un campo da gioco. Il centrocampista, che aveva rescisso con la Roma lo scorso gennaio, è diventato un nuovo giocatore del Watford, squadra di Championship inglese con la quale proprio oggi, nei minuti finali della gara fuori casa con il Preston, è tornato a giocare. Per lui ingresso all'86' per Louza nel 2-2 finale. Bove, che il primo dicembre 2024 aveva accusato un malore durante Fiorentina-Inter, è stato costretto a lasciare l'Italia per giocare dopo l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo. A differenza dell'Italia, in Inghilterra è pemesso lo svolgimento di attività agonistiche con dispositivi simili.