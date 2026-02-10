Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

Sport
©Ansa

Partita combattuta fino all'ultimo al Maradona, chiusa 1-1 al 90'. La squadra di Fàbregas adesso dovrà affrontare l'Inter, già qualificata dopo la vittoria contro il Toro

ascolta articolo

Match finito 1-1 al 90' e sudato fino ai rigori al Maradona, dove il Como ha battuto i padroni di casa: passa così alle semifinali. Sfiderà l'Inter, già qualificata dopo la vittoria contro il Torino. Qualificata anche l’Atalanta grazie al 3-0 sulla Juve. Resta da giocare Bologna-Lazio, in campo domani, 11 febbraio.

La cronaca di Napoli-Como

Napoli da subito alla costante ricerca dell'attacco, ma la difesa del Como reagisce bene. Al 36' rigore per la squadra di Fàbregas: fallo di Olivera su Smolcic. Baturina contro Milinkovic e Como in vantaggio per 1-0. Nella ripresa gli azzurri tornano in campo in quarta: al 46' Vergara, servito da Hojlund, la porta sull'1-1. I ragazzi di Conte cercano il vantaggio e si fanno pericolosi più volte, prima con Beukema e poi con Elmas, ma in entrambi i casi la palla non arriva in porta. Poi a sfiorare il gol sono i comaschi, con un colpo di testa di Douvikas, che però finisce sopra la traversa. Continuano i tentativi da tutte e due le parti, ma si finisce ai calci di rigore. La sfida è combattutissima, ma alla fine è il Como a spuntarla per 7 a 6.

Vedi anche

Calciomercato 2026, come cambiano le formazioni di Serie A
FOTOGALLERY

©Getty

Serie A
1/14
Sport

Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling

live Sport

L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista short track. Dopo l’argento a Pechino nel...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 11

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi, risultati oggi: oro Italia short track, bronzo nel curling

Sport

Dallo short track arriva il secondo oro azzurro di questi Giochi: lo vince la staffetta mista, di...

Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza

Sport

La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di...

15 foto

Principessa Anna d’Inghilterra sui social, primo post per le Olimpiadi

Sport

La sorella di Re Carlo ha espresso il suo augurio a tutti gli atleti del Team GB. “Spero vivrete...

Sport: I più letti