Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

La cronaca di Napoli-Como

Napoli da subito alla costante ricerca dell'attacco, ma la difesa del Como reagisce bene. Al 36' rigore per la squadra di Fàbregas: fallo di Olivera su Smolcic. Baturina contro Milinkovic e Como in vantaggio per 1-0. Nella ripresa gli azzurri tornano in campo in quarta: al 46' Vergara, servito da Hojlund, la porta sull'1-1. I ragazzi di Conte cercano il vantaggio e si fanno pericolosi più volte, prima con Beukema e poi con Elmas, ma in entrambi i casi la palla non arriva in porta. Poi a sfiorare il gol sono i comaschi, con un colpo di testa di Douvikas, che però finisce sopra la traversa. Continuano i tentativi da tutte e due le parti, ma si finisce ai calci di rigore. La sfida è combattutissima, ma alla fine è il Como a spuntarla per 7 a 6.