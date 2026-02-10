Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

Partita combattuta fino all'ultimo al Maradona, chiusa 1-1 al 90'. La squadra di Fàbregas adesso dovrà affrontare l'Inter, già qualificata dopo la vittoria contro il Toro
Match finito 1-1 al 90' e sudato fino ai rigori al Maradona, dove il Como ha battuto i padroni di casa: passa così alle semifinali. Sfiderà l'Inter, già qualificata dopo la vittoria contro il Torino. Qualificata anche l’Atalanta grazie al 3-0 sulla Juve. Resta da giocare Bologna-Lazio, in campo domani, 11 febbraio.
La cronaca di Napoli-Como
Napoli da subito alla costante ricerca dell'attacco, ma la difesa del Como reagisce bene. Al 36' rigore per la squadra di Fàbregas: fallo di Olivera su Smolcic. Baturina contro Milinkovic e Como in vantaggio per 1-0. Nella ripresa gli azzurri tornano in campo in quarta: al 46' Vergara, servito da Hojlund, la porta sull'1-1. I ragazzi di Conte cercano il vantaggio e si fanno pericolosi più volte, prima con Beukema e poi con Elmas, ma in entrambi i casi la palla non arriva in porta. Poi a sfiorare il gol sono i comaschi, con un colpo di testa di Douvikas, che però finisce sopra la traversa. Continuano i tentativi da tutte e due le parti, ma si finisce ai calci di rigore. La sfida è combattutissima, ma alla fine è il Como a spuntarla per 7 a 6.
