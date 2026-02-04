Sconfitto il Toro all'U-Power Stadium di Monza. Adesso l'Inter dovrà vedersela con la vincente di Napoli-Como, che si gioca il prossimo 10 febbraio. Per i granata segna Kulenovic
L'Inter batte il Torino e vola alle semifinali di Coppa Italia: i nerazzurri hanno vinto 2-1 nel match disputato a Monza, perché il Meazza è impegnato nei preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, in programma venerdì 6 febbraio. Adesso dovranno vedersela con la vincente di Napoli-Como, in calendario per martedì 10.
La cronaca di Inter-Torino
Ritmi alti nella sfida a Monza, con l’Inter che riesce a sbloccarla soltanto al 35': colpo di testa di Bonny, bravo a non sprecare l’assist di Kamate. La partita si decide nel secondo tempo: al 47’ c’è il raddoppio dei nerazzurri con gol di Diouf. Il Toro risponde e al 57’ un colpo di testa di Kulenovic accorcia la distanza. I granata ci credono e tentano l'aggancio: Prati segna di testa ma l'azione del gol è viziata da un fuorigioco. Si accende la partita, fase finale viva e concitata, errori da entrambe le squadre che avvertono la stanchezza. Lunghissimi i cinque minuti di recupero, ma alla passa l'Inter: 2-1.
Il tabellino di Inter-Torino 2-1
Gol: nel pt 35' Bonny; nel st 2' Doiuf, 12' Kulenovic
INTER (3-5-2): J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate (35' st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (11' st Sucic), Diouf, Cocchi (30' st Bisseck), Thuram (11' st Lautaro), Bonny (11' st Esposito). All.: Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Marianucci (16' st Maripan), Coco; Pedersen (16' st Lazaro), Vlasic, Prati, Anjorin (16' st Ilkhan), Obrador (41' st Nkounkou), Kulenovic, Njie (28' st Zapata). All.: Baroni.
Ammoniti: Sucic, Kamate, Pio Esposito, Maripan per gioco falloso.
