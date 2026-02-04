Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: nerazzurri in semifinale. La decidono Bonny e Diouf

Sport
©Getty

Sconfitto il Toro all'U-Power Stadium di Monza. Adesso l'Inter dovrà vedersela con la vincente di Napoli-Como, che si gioca il prossimo 10 febbraio. Per i granata segna Kulenovic

ascolta articolo

L'Inter batte il Torino e vola alle semifinali di Coppa Italia: i nerazzurri hanno vinto 2-1 nel match disputato a Monza, perché il Meazza è impegnato nei preparativi per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, in programma venerdì 6 febbraio. Adesso dovranno vedersela con la vincente di Napoli-Como, in calendario per martedì 10.

La cronaca di Inter-Torino

Ritmi alti nella sfida a Monza, con l’Inter che riesce a sbloccarla soltanto al 35': colpo di testa di Bonny, bravo a non sprecare l’assist di Kamate. La partita si decide nel secondo tempo: al 47’ c’è il raddoppio dei nerazzurri con gol di Diouf. Il Toro risponde e al 57’ un colpo di testa di Kulenovic accorcia la distanza. I granata ci credono e tentano l'aggancio: Prati segna di testa ma l'azione del gol è viziata da un fuorigioco. Si accende la partita, fase finale viva e concitata, errori da entrambe le squadre che avvertono la stanchezza. Lunghissimi i cinque minuti di recupero, ma alla passa l'Inter: 2-1.

Il tabellino di Inter-Torino 2-1

Gol: nel pt 35' Bonny; nel st 2' Doiuf, 12' Kulenovic

INTER (3-5-2): J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate (35' st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (11' st Sucic), Diouf, Cocchi (30' st Bisseck), Thuram (11' st Lautaro), Bonny (11' st Esposito). All.: Chivu.

 

TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Marianucci (16' st Maripan), Coco; Pedersen (16' st Lazaro), Vlasic, Prati, Anjorin (16' st Ilkhan), Obrador (41' st Nkounkou), Kulenovic, Njie (28' st Zapata). All.: Baroni.
  

Ammoniti: Sucic, Kamate, Pio Esposito, Maripan per gioco falloso.

Vedi anche

Calciomercato 2026, come cambiano le formazioni di Serie A
FOTOGALLERY

©Getty

Serie A
1/13
Sport

Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26

L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse

Sport

Si entra nel vivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire dal primo...

Milano Cortina 2026, curling: cos'è e quali sono le regole

Sport

Il curling è uno sport antico, caratterizzato da precisione, strategia e collaborazione. Nato...

Milano-Cortina, da oggi le prime gare di hockey su ghiaccio: le regole

Sport

I Giochi olimpici sono dietro l'angolo. Ancora più vicine sono le qualificazioni dell’hockey sul...

Villaggio Olimpico, i video degli atleti: "Letti non sono di cartone"

Sport

I team olimpici stanno iniziando ad arrivare al Villaggio Olimpico di Milano, mentre sui social...

Olimpiadi Milano Cortina, offerta "prendi 2 paghi uno": come funziona

Sport

La Fondazione Milano Cortina ha lanciato una promozione "due biglietti al prezzo di uno" per la...

Sport: I più letti