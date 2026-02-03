Offerte Sky
Calciomercato 2026, come cambiano le formazioni di Serie A dopo la sessione invernale

Sport
Introduzione

Il calciomercato invernale per la stagione 2025/2026 di Serie A ha portato parecchie novità nelle squadre che affrontano il campionato italiano. Dalle big che lottano per lo Scudetto fino a quelle che cercano di evitare la retrocessione, sono stati molti i movimenti che hanno ridisegnato le formazioni dei 20 team italiani. Ecco tutte le novità (in maiuscolo i nuovi acquisti), al netto degli infortunati fermi a lungo ai box e che potrebbero rientrare nel corso delle prossime settimane o mesi.

Quello che devi sapere

Atalanta

La squadra di Bergamo ha conosciuto una prima parte di stagione piuttosto complessa, culminata con la sostituzione dell’allenatore Juric e l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino. E il mercato ha parzialmente ridisegnato la formazione tipo, che oggi appare così:

 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, RASPADORI; Scamacca

 

Leggi anche: Tutti gli highlights delle partite di Serie A

Bologna

Anche la squadra di Vincenzo Italiano si presenta alla seconda parte di stagione dopo un calciomercato che ha portato alcune novità. E questa è la formazione tipo:

 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Heggem, Lucumi, JOAO MARIO; Pobega, SOHM; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro.

Cagliari

La squadra sarda si è mossa parecchio sul mercato, e adesso l’11 tipo di Pisacane appare così:

 

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, DOSSENA, Obert; Folorunsho, SULEMANA, Adopo, Gaetano; S. Esposito, Kilicsoy.

Como

Meno impattante è stato invece il calciomercato per la squadra di Fabregas, che oggi potrebbe schierare questo 11 titolare: 

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Moreno, Ramon, Diego Carlos, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas.

Cremonese

Poche le novità anche a Cremona, anche grazie alla buona prima parte di stagione della formazione di Nicola. Che oggi potrebbe scendere in campo così:

 

CREMONESE (3-1-4-2): Audero; LUPERTO, Baschirotto, Terracciano; Bondo; Pezzella, Vandeputte, THORSBY, Barbieri; Bonazzoli, Vardy.

Fiorentina

Di tutt’altro segno invece la prima metà di stagione per la Viola, inaspettatamente in lotta per non retrocedere e con il cambio in panchina tra Pioli e Vanoli. Oggi potrebbe scendere in campo così:

 

FIORENTINA: (4-4-2): De Gea; Gosens, RUGANI, Comuzzo, Dodò; RICHARDSON, BRESCIANINI, Mandragora, SOLOMON; Gudmundsson, Kean.

Genoa

Anche sotto la Lanterna è cambiata la guida tecnica, con De Rossi che ha preso il posto di Vieira dopo un avvio difficile. Oggi potrebbe essere questo l’11 titolare del Grifone:

 

GENOA (3-5-2): BIJLOW; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Martin, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo.

Inter

Poco mosso il calciomercato dell’Inter, nonostante le molte voci nel corso di gennaio. La formazione di Chivu, in attesa del rientro di Dumfries, oggi potrebbe giocare così:

 

INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Akanji, Bisseck; Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Luis Henrique; Thuram, Lautaro Martinez.

Juventus

Anche a Torino, sponda bianconera, è cambiato l’allenatore: Spalletti ha preso il posto di Igor Tudor. E oggi, dopo il cambio di guida tecnica e il calciomercato, ecco come potrebbe giocare la Vecchia Signora in attesa del rientro di Vlahovic:

 

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kelly, Bremer, Kalulu; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Conceicao; David.

Lazio

Tanti i cambiamenti nella Capitale, tra entrate e uscite, sulla sponda biancoceleste del Tevere. Oggi la squadra di Maurizio Sarri potrebbe scendere in campo così:

 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusic; TAYLOR, Cataldi, Basic; Zaccagni, RATKOV, Isaksen.

Lecce

I salentini sono in piena lotta per cercare di mantenere la categoria, e oggi la squadra di Di Francesco potrebbe scendere in campo così:

 

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Berisha, GANDELMAN; Sottil, Stulic, Banda.

Milan

In casa rossonera è arrivato il colpo Fullkrug, che dà ad Allegri un’opzione in più nel reparto offensivo. L’11 tipo del Diavolo però dovrebbe essere questo:

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers; Leao, Pulisic.

Napoli

La squadra di Antonio Conte, campione d’Italia in carica, è stata falcidiata in questi mesi dagli infortuni. In attesa del rientro dei lungodegenti, questa potrebbe essere la formazione dei partenopei:

 

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Rrahmani, Beukema; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, GIOVANE; Hojlund.

Parma

Novità anche nell’11 titolare di mister Cuesta, che dopo la sessione di calciomercato potrebbe scendere in campo così:

 

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Delprato; NICOLUSSI CAVIGLIA, Keita, Bernabé; Ondrejka, STREFEZZA; Pellegrino.

Pisa

Cambia anche la formazione toscana, che ha appena salutato Gilardino diventando la quinta squadra a sostituire la guida tecnica. Ecco come potrebbero scendere in campo oggi:

 

PISA (3-4-1-2): Scuffet; BOZHINOV, Caracciolo, Canestrelli; ILLING JUNIOR, Aebischer, LOYOLA, Touré; Tramoni; DUROSINMI, Meister.

Roma

La squadra di Gian Piero Gasperini è intervenuta, come richiesto, nel reparto offensivo. E oggi potrebbe scendere in campo così:

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Celik; Soulé, Dybala; MALEN.

Sassuolo

Ottima la prima parte di stagione degli emiliani, tornati in Serie A dopo il purgatorio della cadetteria. Oggi l’11 di mister Grosso potrebbe essere questo:

 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; GARCIA, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Thorstvedt, Matic, Koné; Laurienté, Pinamonti, Berardi.

Torino

Sotto la Mole, sponda granata, si lotta invece per rimanere in serie A. E dopo il calciomercato la formazione di Baroni potrebbe essere questa:

 

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, MARIANUCCI; OBRADOR, Vlasic, PRATI, Casadei, Pedersen; Simeone, Adams.

Udinese

Molto positiva fin qui la stagione dei friulani, che sembrano fuori dalla lotta salvezza. Oggi la squadra di mister Runjaic potrebbe scendere in campo così:

 

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Verona

Infine è più difficile la posizione dell’Hellas, ancorata all’ultima posizione della classifica. Oggi la squadra scaligera potrebbe scendere in campo con questa formazione:

 

VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Bella-Kotchap, Nelsson; Frese, Bernede, Gagliardini, LOVRIC, LIROLA; Sarr, Orban.

 

Leggi anche: Sorteggi Champions ed Europa League, ecco le avversarie delle italiane ai playoff

