Introduzione

Il calciomercato invernale per la stagione 2025/2026 di Serie A ha portato parecchie novità nelle squadre che affrontano il campionato italiano. Dalle big che lottano per lo Scudetto fino a quelle che cercano di evitare la retrocessione, sono stati molti i movimenti che hanno ridisegnato le formazioni dei 20 team italiani. Ecco tutte le novità (in maiuscolo i nuovi acquisti), al netto degli infortunati fermi a lungo ai box e che potrebbero rientrare nel corso delle prossime settimane o mesi.