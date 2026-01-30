Sorteggi Champions ed Europa League, avversarie italiane ai playoff

Sorteggi Champions ed Europa League, oggi le italiane scoprono le avversarie ai playoff
- È tutto pronto a Nyon per i sorteggi dei playoff di Champions ed Europa League. Dalle 12 verranno estratti gli accoppiamenti che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. Questi spareggi riguardano le squadre che nel girone unico della fase a campionato si sono classificate dal nono al 24esimo posto, mentre le prime 8 si sono già qualificate agli ottavi. Per la Champions sono coinvolte Inter, Juventus e Atalanta, per l’Europa League solo il Bologna (mentre la Roma è passata direttamente agli ottavi)
- Nel sorteggio di Champions League, i club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie e quattro coppie non teste di serie che vengono abbinati tra loro. Sono ammessi scontri con squadre dello stesso Paese. Le sfide (andata e ritorno) si svolgeranno il 17/18 e 24/25 febbraio. Le otto che superano gli spareggi accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026. Ecco tutte le squadre coinvolte.
- Alle 13 inizia poi il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Anche in questo caso vede la partecipazione delle squadre che si sono classificate dal nono al 24esimo posto nella fase campionato. Tra le teste di serie c’è il Bologna. Le sfide, in gara di andata e ritorno, si disputeranno il 19 e 26 febbraio. Ecco le squadre coinvolte nei sorteggi di oggi.