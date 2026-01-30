Sorteggi Champions ed Europa League, avversarie italiane ai playoff

A partire dalle ore 12, a Nyon, si svolge il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta delle due competizioni. In entrambi i casi riguarda le squadre che nel girone unico si sono classificate dal nono al 24esimo posto, mentre le prime 8 si sono già qualificate agli ottavi. Per la Champions sono coinvolte Inter, Juventus e Atalanta, per l’Europa League solo il Bologna (mentre la Roma è passata direttamente agli ottavi)