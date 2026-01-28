Offerte Sky
Champions League, i risultati: Atalanta 0-0, Inter 0-0, Juventus 0-0, Napoli 0-1. DIRETTA

Gli uomini di Chivu, Spalletti e Palladino sono già sicuri dei playoff ma possono ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi. La squadra di Conte invece ha bisogno di superare il Chelsea per andare avanti, ma servirà anche un aiuto dagli altri campi

È arrivata la serata decisiva per stilare la classifica definitiva della fase campionato della Champions League 2025/26. Tutte e quattro le squadre italiane impegnate nella competizione scendono in campo alle 21 alla caccia del pass per il prossimo turno: Atalanta (13 punti), Inter (12) e Juventus (12) sono già sicure di partecipare ai playoff ma nutrono ancora speranze di passare direttamente agli ottavi di finale (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). A tutte e 3 le squadre però la vittoria non basta, e servirebbero anche risultati favorevoli dagli altri campi. Il Napoli (8 punti) invece ha bisogno di vincere stasera per sperare ancora nei playoff, anche se l’avversario è tutt’altro che semplice: al Maradona arriva infatti il Chelsea (LA DIRETTA DI SKY SPORT). L’Atalanta è invece impegnata a Bruxelles contro l’Union SG (LA DIRETTA), l’Inter a Dortmund contro il Borussia (LA DIRETTA) e la Juventus nel Principato contro il Monaco (LA DIRETTA).

Il tabellino di Union SG-Atalanta 0-0. LIVE

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Smith; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert


ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

Il tabellino di Borussia Dortmund-Inter 0-0. LIVE

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mane; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. All. Kovac.

 

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bissek; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

Il tabellino di Monaco-Juventus 0-0. LIVE

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli 

 

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti 

Il tabellino di Napoli-Chelsea 0-1. LIVE

19' rig. Fernandez
 

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

 

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

