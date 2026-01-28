È arrivata la serata decisiva per stilare la classifica definitiva della fase campionato della Champions League 2025/26. Tutte e quattro le squadre italiane impegnate nella competizione scendono in campo alle 21 alla caccia del pass per il prossimo turno: Atalanta (13 punti), Inter (12) e Juventus (12) sono già sicure di partecipare ai playoff ma nutrono ancora speranze di passare direttamente agli ottavi di finale (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). A tutte e 3 le squadre però la vittoria non basta, e servirebbero anche risultati favorevoli dagli altri campi. Il Napoli (8 punti) invece ha bisogno di vincere stasera per sperare ancora nei playoff, anche se l’avversario è tutt’altro che semplice: al Maradona arriva infatti il Chelsea (LA DIRETTA DI SKY SPORT). L’Atalanta è invece impegnata a Bruxelles contro l’Union SG (LA DIRETTA), l’Inter a Dortmund contro il Borussia (LA DIRETTA) e la Juventus nel Principato contro il Monaco (LA DIRETTA).