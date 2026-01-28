Champions League, i risultati: Atalanta 0-0, Inter 0-0, Juventus 0-0, Napoli 0-1. DIRETTASport
Gli uomini di Chivu, Spalletti e Palladino sono già sicuri dei playoff ma possono ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi. La squadra di Conte invece ha bisogno di superare il Chelsea per andare avanti, ma servirà anche un aiuto dagli altri campi
È arrivata la serata decisiva per stilare la classifica definitiva della fase campionato della Champions League 2025/26. Tutte e quattro le squadre italiane impegnate nella competizione scendono in campo alle 21 alla caccia del pass per il prossimo turno: Atalanta (13 punti), Inter (12) e Juventus (12) sono già sicure di partecipare ai playoff ma nutrono ancora speranze di passare direttamente agli ottavi di finale (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). A tutte e 3 le squadre però la vittoria non basta, e servirebbero anche risultati favorevoli dagli altri campi. Il Napoli (8 punti) invece ha bisogno di vincere stasera per sperare ancora nei playoff, anche se l’avversario è tutt’altro che semplice: al Maradona arriva infatti il Chelsea (LA DIRETTA DI SKY SPORT). L’Atalanta è invece impegnata a Bruxelles contro l’Union SG (LA DIRETTA), l’Inter a Dortmund contro il Borussia (LA DIRETTA) e la Juventus nel Principato contro il Monaco (LA DIRETTA).
Il tabellino di Union SG-Atalanta 0-0. LIVE
UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Smith; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino
Il tabellino di Borussia Dortmund-Inter 0-0. LIVE
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mane; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. All. Kovac.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bissek; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
Il tabellino di Monaco-Juventus 0-0. LIVE
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti
Il tabellino di Napoli-Chelsea 0-1. LIVE
19' rig. Fernandez
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
