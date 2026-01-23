Serie A, Inter-Pisa 6-2: la capolista allunga in vetta alla classifica

L’anticipo del venerdì ha aperto la 22esima giornata del campionato. A San Siro la squadra di Chivu va sotto di due gol ma poi ribalta il risultato e dilaga. Domani si prosegue con Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio. Domenica il programma prevede Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, poi i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan. Questo turno si chiude lunedì con Verona-Udinese

La 22esima giornata del campionato di Serie A si è aperta questa sera con l’anticipo del venerdì tra Inter e Pisa. A San Siro l'Inter batte 6-2 il Pisa: la squadra di Chivu nel primo tempo si ritrova sotto di due gol ma poi rimonta, ribalta il risultato e dilaga (IL RACCONTO DELLA PARTITA SU SKY SPORT). Domani si prosegue con Como-Torino alle 15, poi Fiorentina-Cagliari alle 18 e Lecce-Lazio alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domenica il programma prevede Sassuolo-Cremonese alle 12.30, Atalanta-Parma e Genoa-Bologna alle 15. Alle 18 c’è il big match tra Juventus e Napoli mentre in serata, alle 20.45, si sfidano Roma e Milan. Questo turno si chiuderà lunedì 26 gennaio con Verona-Udinese (alle 20.45)