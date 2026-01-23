Offerte Sky
Serie A, Inter-Pisa 6-2: la capolista allunga in vetta alla classifica

L’anticipo del venerdì ha aperto la 22esima giornata del campionato. A San Siro la squadra di Chivu va sotto di due gol ma poi ribalta il risultato e dilaga. Domani si prosegue con Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio. Domenica il programma prevede Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, poi i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan. Questo turno si chiude lunedì con Verona-Udinese

La 22esima giornata del campionato di Serie A si è aperta questa sera con l’anticipo del venerdì tra Inter e Pisa. A San Siro l'Inter batte 6-2 il Pisa: la squadra di Chivu nel primo tempo si ritrova sotto di due gol ma poi rimonta, ribalta il risultato e dilaga (IL RACCONTO DELLA PARTITA SU SKY SPORT). Domani si prosegue con Como-Torino alle 15, poi Fiorentina-Cagliari alle 18 e Lecce-Lazio alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domenica il programma prevede Sassuolo-Cremonese alle 12.30, Atalanta-Parma e Genoa-Bologna alle 15. Alle 18 c’è il big match tra Juventus e Napoli mentre in serata, alle 20.45, si sfidano Roma e Milan. Questo turno si chiuderà lunedì 26 gennaio con Verona-Udinese (alle 20.45)

Inter-Pisa, la cronaca della partita

Dopo un buon avvio dei padroni di casa, è il Pisa a passare in vantaggio al minuto 11: errore di Sommer, Moreo ne approfitta e segna. L’Inter prova a reagire ma al 23esimo Moreo firma la sua doppietta personale: da calcio d’angolo di testa realizza il raddoppio dei toscani. Al 37esimo un tocco di mano di Tramoni viene punito con un calcio di rigore. Dal dischetto Zielinski non sbaglia. Passano due minuti e l’Inter pareggia: cross di Dimarco per Lautaro Martinez che segna di testa. La squadra di Chivu la ribalta nel recupero del primo tempo, con il terzo gol in 8 minuti: cross da sinistra e stavolta è Pio Esposito a battere Scuffet. Nella ripresa, al 63esimo un tiro di Dimarco viene deviato sul palo da Calabresi. Nel finale l’Inter dilaga: all’82esimo segna Dimarco su assist di Thuram, poi all’86esimo trova il gol anche Bonny con una bella azione personale. Nel recupero arriva anche il sesto gol, realizzato da Mkhitaryan.

Il tabellino di Inter-Pisa 6-2

Gol: nel pt 11' e 23' Moreo, 39' Zielinski (rig.), 41' Lautaro, 47' Esposito; nel st 37' Dimarco, 41' Bonny, 48' Mkhitaryan

 

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (34' pt Dimarco), Sucic (15' st Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (35' st Akanji), Lautaro (35' st Bonny), Esposito (15' st Thuram). All.: Chivu

   

PISA (3-4-2-1): Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Marin (1' st Akinsanmiro), Aebischer (25' st Lorran), Angori (25' st Leris); Tramoni (1' st Piccinini), Moreo, Meister (40' pt Durosinmi). All.: Gilardino

 

Ammoniti: Barella, Marin, Lautaro e Calabresi per gioco falloso, Akinsanmiro e Gilardino per comportamento non regolamentare.

