Al via la penultima giornata della fase a girone unico. I nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Arteta che punta alla vittoria per staccare matematicamente il pass per gli ottavi. I partenopei in trasferta in Danimarca sono allo sprint finale per rimanere in corsa per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta
Prime due italiane in campo nella 7^ e penultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Dalle 21 l'Inter ospita l'Arsenal (IL RACCONTO SU SKY SPORT), che arriva a San Siro con l'obiettivo di battere i padroni di casa e staccare matematicamente il pass per gli ottavi. In contemporanea il Napoli è a Copenaghen (IL RACCONTO SU SKY SPORT) per provare a rimanere in corsa per un posto negli spareggi per la fase a eliminazione diretta (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).
Inter-Arsenal 1-2. LIVE
10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. All.: Arteta
Copenaghen-Napoli 0-0. LIVE
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Suzuki, G. Pereira, Lopez; Achouri, Madsen, Delaney, Robert; Dadason, Cornelius. All.: Neestrup
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All.: Conte
