Continua oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le vittorie dell’Inter venerdì sera e quelle di Como e Cagliari di ieri (mentre Lazio-Lecce è terminata 0-0), oggi si giocano altre cinque partite. Nell’incontro delle 12.30 il Sassuolo ha superato la Cremonese per 1-0. Alle 15 è invece il momento di Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, mentre in serata sono in programma i due big match della giornata: alle 18 si sfidano Napoli e Juventus, alle 20.45 Roma e Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).