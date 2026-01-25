Continua oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A. Stasera si giocano due big match: alle 18 si sfidano Napoli e Juventus, mentre alle 20.45 scendono in campo Roma e Milan
Continua oggi la 22esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le vittorie dell’Inter venerdì sera e quelle di Como e Cagliari di ieri (mentre Lazio-Lecce è terminata 0-0), oggi si giocano altre cinque partite. Nell’incontro delle 12.30 il Sassuolo ha superato la Cremonese per 1-0. Alle 15 è invece il momento di Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, mentre in serata sono in programma i due big match della giornata: alle 18 si sfidano Napoli e Juventus, alle 20.45 Roma e Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Sassuolo-Cremonese
Partono forte i padroni di casa, e dopo appena 3 minuti passano in vantaggio: Fadera è rapido a ribadire in rete un tiro di Laurienté, non bloccato da Aureo. Il Sassuolo spinge alla caccia del raddoppio, mentre nella seconda parte del primo tempo è la Cremonese ad affacciarsi in avanti, senza però che il risultato cambi. Nella ripresa non ci sono grandi occasioni da gol, e nonostante i tentativi gli ospiti non riescono a trovare il pari: la partita finisce così 1-0 per il Sassuolo.
Il tabellino di Sassuolo-Cremonese 1-0
3’ Fadera
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Lipani (13' st Thorstvedt), Matic, Konè (38' st Iannoni), Fadera (13' st Berardi), Moro (26' st Pinamonti), Laurientè (26' st Pierini). All.: Grosso.
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano (35' st Faye), Baschirotto, Bianchetti (35' st Folino), Barbieri (1' st Johnsen), Collocolo (22' pt Zerbin), Grassi (21' st Floriani), Vandeputte, Pezzella, Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola.
Ammoniti: Barbieri per gioco scorretto e Laurientè per comportamento non regolamentare.
