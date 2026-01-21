Offerte Sky
Champions League, alle 21 Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao. Le formazioni

©Getty

I bianconeri vanno alla caccia di punti per rimanere nella zona playoff, mentre la squadra di Palladino con una vittoria avvicinerebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ieri l’Inter ha perso contro l’Arsenal, mentre il Napoli ha pareggiato a Copenaghen

Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Arsenal e il pareggio del Napoli contro il Copenaghen, scendono in campo questa sera le altre due squadre italiane impegnate nell’edizione 2025/2026 della Champions League. La Juventus di Luciano Spalletti riceve a Torino il Benfica di José Mourinho (IL RACCONTO IN DIRETTA DI SKY SPORT), mentre l’Atalanta ospita in casa l’Athletic Bilbao (IL RACCONTO IN DIRETTA DI SKY SPORT): se la squadra di Palladino con una vittoria avvicinerebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ai bianconeri servono punti per restare nella zona che garantisce di disputare i playoff (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).

Le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica (ore 21)

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti 

 

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho 

 

Le formazioni ufficiali Atalanta-Athletic Bilbao (ore 21)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

 

ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Adama; Rego, Jauregizar; Gorosabel, Gomez, Navarro; Guruzeta. All. Valverde 

Champions, Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1
©Getty

