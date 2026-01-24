Serie A, Como-Torino 6-0. Ora in campo Fiorentina-Cagliari

Dopo l’anticipo di ieri, con l’Inter che ha battuto 6-2 il Pisa, la 22esima giornata del campionato prosegue oggi con tre partite. Nel pomeriggio i lariani hanno dilagato contro i granata. Adesso in corso la sfida al Franchi. Stasera Lecce-Lazio alle 20.45. Domani Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, Juventus-Napoli e Roma-Milan. Lunedì si gioca Verona-Udinese

Dopo l’anticipo del venerdì tra Inter e Pisa, vinto 6-2 dalla squadra di Chivu, la 22esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio Como-Torino è terminata 6-0. Un match a senso unico deciso dai gol di Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. Il programma continua con Fiorentina-Cagliari, iniziata alle 18 e ora in corso, e più tardi Lecce-Lazio alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si parte con Sassuolo-Cremonese alle 12.30, poi Atalanta-Parma e Genoa-Bologna alle 15. Alle 18 c’è il big match tra Juventus e Napoli mentre in serata, alle 20.45, si sfidano Roma e Milan. Questo turno si chiuderà lunedì 26 gennaio con Verona-Udinese (alle 20.45).