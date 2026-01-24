Serie A, Como-Torino 6-0. Ora in campo Fiorentina-Cagliari

Dopo l’anticipo di ieri, con l’Inter che ha battuto 6-2 il Pisa, la 22esima giornata del campionato prosegue oggi con tre partite. Nel pomeriggio i lariani hanno dilagato contro i granata. Adesso in corso la sfida al Franchi. Stasera Lecce-Lazio alle 20.45. Domani Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna, Juventus-Napoli e Roma-Milan. Lunedì si gioca Verona-Udinese
Dopo l’anticipo del venerdì tra Inter e Pisa, vinto 6-2 dalla squadra di Chivu, la 22esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite. Nel pomeriggio Como-Torino è terminata 6-0. Un match a senso unico deciso dai gol di Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. Il programma continua con Fiorentina-Cagliari, iniziata alle 18 e ora in corso, e più tardi Lecce-Lazio alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si parte con Sassuolo-Cremonese alle 12.30, poi Atalanta-Parma e Genoa-Bologna alle 15. Alle 18 c’è il big match tra Juventus e Napoli mentre in serata, alle 20.45, si sfidano Roma e Milan. Questo turno si chiuderà lunedì 26 gennaio con Verona-Udinese (alle 20.45).
Como-Torino, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)
Il Como va subito avanti al minuto 8: assist di Da Cunha per Douvikas che batte Paleari e la sblocca. Al 16esimo arriva il raddoppio dei lariani: Valle serve Baturina che poi fa tutto da solo e segna con un destro nell’angolino. Nella ripresa, al 58esimo Maripan scivolando tocca la palla anche con il braccio; dopo una review al Var viene assegnato il rigore per i padroni di casa. Da Cunha non sbaglia e realizza il tris. A metà frazione il Como dilaga: ancora Douvikas (per la sua doppietta personale), poi Kuhn e Caqueret.
Il tabellino di Como-Torino 6-0
Gol: nel pt 8' Douvikas, 16' Baturina; nel st 14' Da Cunha (rigore), 21' Douvikas, 25' Kuhn, 31' Caqueret
COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Perrone (12' st Sergi Roberto), Da Cunha, Rodriguez (12' st Kuhn), Paz (28' st Smolcic), Baturina (12' st Caqueret), Douvikas (28' st Moreno). All.: Fabregas
TORINO (3-4-1-2): Paleari, Tameze (22' st Obrador), Ismajli (21' pt Maripan), Coco, Pedersen, Ilkhan (22' st Anjorin), Casadei, Lazaro; Vlasic, Ngonge (22' st Zapata), Adams. All.: Baroni
Ammoniti: Pedersen per gioco falloso.
