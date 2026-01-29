Ultima giornata del girone unico, con le 36 squadre che giocano in contemporanea. Entrambe le italiane sono già certe di un posto nei playoff, ma vanno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi. La Roma affronta in Grecia il Panathinaikos, il Bologna sfida il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola (in Serbia). Alla squadra di Italiano serve un incastro di risultati complesso per arrivare tra le prime otto, mentre quella di Gasperini ha più chance. Tutti i match sono in diretta su Sky

Si gioca tra poco l’ultima giornata del girone unico di Europa League (LA CLASSIFICA). Alle 21 scendono in campo tutte le 36 squadre partecipanti, tra le quali Roma e Bologna: entrambe le italiane sono già certe di un posto nei playoff, ma vanno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi. La Roma affronta in Grecia il Panathinaikos (IL RACCONTO DI SKY SPORT), mentre il Bologna sfida il Maccabi Tel Aviv (IL RACCONTO DI SKY SPORT) sul campo neutro di Backa Topola (in Serbia). Alla squadra di Italiano serve un incastro di risultati complesso per arrivare tra le prime otto, mentre quella di Gasperini ha più chance. Tutti i match sono in diretta su Sky (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).