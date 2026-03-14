F1, è ufficiale: annullati i Gp di Arabia Saudita e Bahrein

Previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in corso in Medio Oriente. I test, le qualifiche e le gare di Formula 1 in questi due stati arabi del Golfo, regolarmente bersaglio di raid aerei iraniani dalla fine di febbraio, erano in programma dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile e non saranno sostituiti da altri Gran Premi

I Gran Premi di Formula 1 del Bahrein e di Gedda, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Lo ha annunciato la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA).

"Confermiamo oggi che, a seguito di attente valutazioni, a causa della situazione in corso in Medio Oriente, i Gran Premi del Bahrein e dell'Arabia Saudita non si terranno ad aprile", ha dichiarato in un comunicato l'organo di governo mondiale degli sport motoristici.

I test, le qualifiche e le gare di Formula 1 in questi due stati arabi del Golfo, regolarmente bersaglio di raid aerei iraniani dalla fine di febbraio, erano in programma dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile e non saranno sostituiti da altri Gran Premi. "La FIA darà sempre la priorità alla sicurezza e al benessere della nostra comunità professionale", ha assicurato il presidente dell'organizzazione, Mohammed bin Sulayem, in una dichiarazione.

Le parole della FIA e come cambia il calendario F1

Il leader della FIA ha affermato di "sperare in calma, sicurezza e un rapido ritorno alla stabilità nella regione", dove le monarchie e gli emirati arabi sono stati presi di mira dal 28 febbraio da droni e missili lanciati dal vicino iraniano, in rappresaglia per l'offensiva militare di Stati Uniti e Israele. Il Regno del Bahrein, sede della Quinta Flotta statunitense, e la monarchia saudita, alleata degli Stati Uniti, sono "incredibilmente importanti per l'ecosistema della nostra stagione di Formula 1", ha sostenuto il capo emiratino della FIA, senza fornire alcuna stima finanziaria di una tale cancellazione. Messaggi dei media britannici, come la BBC e The Independent, hanno riportato che il costo totale ammonterebbe a decine di milioni di dollari. Oltre al circuito di Sakhir in Bahrein, situato al centro di questa piccola isola di fronte all'Iran, e al circuito di Gedda sulla costa del Mar Rosso, anche Qatar e Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ospiteranno gli ultimi due Gran Premi della stagione tra fine novembre e inizio dicembre. La cancellazione o il rinvio dei Gran Premi del Bahrein e dell'Arabia Saudita, che ogni anno attraggono centinaia di migliaia di spettatori, era stata presa in considerazione fin dall'inizio della guerra. La stagione 2026 sarà quindi composta da soli 22 Gran Premi, con il secondo in programma domani a Shanghai, in Cina, e il successivo il 29 marzo a Suzuka, in Giappone. La Formula 1 si sposterà poi negli Stati Uniti, a Miami, all'inizio di maggio.