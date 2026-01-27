Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: lariani ai quarti contro il Napoli

La squadra di Fabregas ribalta il risultato a Firenze. Viola in vantaggio con Piccoli, poi la rimonta dei lariani con Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Al prossimo turno incontretanno i partenopei allo stadio Maradona ascolta articolo

Altro ko della Fiorentina di Vanoli al Franchi. La Viola perde 3-1 contro il Como in rimonta negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie ai gol di Sergi Robert, Nico Paz e il rientrante Alvaro Morata dopo il vantaggio iniziale di Piccoli. Si completa così il tabellone dei quarti di finale della competizione con la squadra di Fabregas che entra nelle storia e sfiderà il Napoli al Maradona per un posto in semifinale. Le altre sfide saranno Juventus-Atalanta, Bologna-Lazio e Inter-Torino.

La cronaca del primo tempo La Fiorentina gioca un buon primo tempo a viso aperto, senza esclusione di colpi, contro una delle squadre più in forma del campionato, e al 7' trova il vantaggio con Piccolil lesto nell'anticipare Ramon e nel concludere a rete battendo Butez. Dopo il gol il Como riprende in mano la gara e trova il pareggio dell'1-1. Al 20' su calcio d'angolo battuto da Moreno per Douvikas che colpisce il palo di testa, arriva sulla respinta Sergi Roberto che anticipa tutti e deposita in rete. Il tecnico del Como è poi costretto a rinunciare a Douvikas, entra Nico Paz al 29'.

La cronaca del secondo tempo Nella ripresa è proprio il numero 10 del Como a portare avanti i lariani. Al 61' cross di Smolcic e respinta imprecisa di Fortini, arriva Nico Paz che conclude di prima intenzione e batte Christensen tutt'altro che perfetto. Il Como spinge e sfiora il terzo gol con Kuhn che ci prova con un mancino potente ma respinge Christensen. Al 65' la Viola prova a rientrare in gara e Piccoli si invola verso la porta quasi indisturbato ma è determinante l'intervento in uscita di Butez. Nel finale c'è il ritorno in campo di Alvaro Morata che va subito in gol: al 91' bel contropiede condotto da Kuhn che serve Morata che a porta praticamente vuota sigla il gol del definitivo 1-3.