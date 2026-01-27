Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: lariani ai quarti contro il Napoli

La squadra di Fabregas ribalta il risultato a Firenze. Viola in vantaggio con Piccoli, poi la rimonta dei lariani con Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Al prossimo turno incontretanno i partenopei allo stadio Maradona
Altro ko della Fiorentina di Vanoli al Franchi. La Viola perde 3-1 contro il Como in rimonta negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie ai gol di Sergi Robert, Nico Paz e il rientrante Alvaro Morata dopo il vantaggio iniziale di Piccoli. Si completa così il tabellone dei quarti di finale della competizione con la squadra di Fabregas che entra nelle storia e sfiderà il Napoli al Maradona per un posto in semifinale. Le altre sfide saranno Juventus-Atalanta, Bologna-Lazio e Inter-Torino.
La cronaca del primo tempo
La Fiorentina gioca un buon primo tempo a viso aperto, senza esclusione di colpi, contro una delle squadre più in forma del campionato, e al 7' trova il vantaggio con Piccolil lesto nell'anticipare Ramon e nel concludere a rete battendo Butez. Dopo il gol il Como riprende in mano la gara e trova il pareggio dell'1-1. Al 20' su calcio d'angolo battuto da Moreno per Douvikas che colpisce il palo di testa, arriva sulla respinta Sergi Roberto che anticipa tutti e deposita in rete. Il tecnico del Como è poi costretto a rinunciare a Douvikas, entra Nico Paz al 29'.
La cronaca del secondo tempo
Nella ripresa è proprio il numero 10 del Como a portare avanti i lariani. Al 61' cross di Smolcic e respinta imprecisa di Fortini, arriva Nico Paz che conclude di prima intenzione e batte Christensen tutt'altro che perfetto. Il Como spinge e sfiora il terzo gol con Kuhn che ci prova con un mancino potente ma respinge Christensen. Al 65' la Viola prova a rientrare in gara e Piccoli si invola verso la porta quasi indisturbato ma è determinante l'intervento in uscita di Butez. Nel finale c'è il ritorno in campo di Alvaro Morata che va subito in gol: al 91' bel contropiede condotto da Kuhn che serve Morata che a porta praticamente vuota sigla il gol del definitivo 1-3.
Il tabellino di Fiorentina-Como
Fiorentina (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo (83' Pongracic), Ranieri, Balbo (66'Gosens); Ndour (66' Fagioli); Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini (73' Solomon); Piccoli (66' Gudmundsson) (43 De Gea, 1 Lezzerini, 23 Kospo, 60 Kouadio, 61 Braschi, 63 Bonanno, 64 Deli, 67 Sadotti). All.: Vanoli.
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, D.Carlos, Moreno; S.Roberto (70' Addai), Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez (70' Perrone); Douvikas (29' Paz; 86' Morata) (21 Thornqvist, 22 Vigorito, 2 Kempf, 3 Valle, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 56 De Paoli, 58 Pisati). All.: Fabregas.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
Reti: nel pt 7' Piccoli, 20' Sergi Roberto; nel st 14' Nico Paz, 46' Morata.
Angoli: 2 a 1 per il Como.
Recupero: 2' e 4'
Ammoniti: Brescianini, Van der Brempt, Diego Carlos, Nico Paz, Comuzzo e Kuhn per gioco falloso; Morata per comportamento non regolamentare.
Spettatori: 10.472, incasso di 359.353 euro.