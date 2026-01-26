L'uomo sospeso: da El Capitan al grattacielo mediatico

Dal silenzio di Yosemite alla diretta di Taipei: Alex Honnold sposta il suo free solo su acciaio e vetro, intrecciando controllo del rischio e spettacolo globale. Tra cineprese etiche in “Free Solo” e smartphone dentro il grattacielo, la frattura tra vocazione solitaria e performance collettiva, tra gesto intimo e crepa magnetica dell’orgia di sguardi che contempla, temendo e sperando, la caduta possibile