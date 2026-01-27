Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente

Il figlio del magnate italo-americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell'incarico alla guida del club viola. "Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina", ha dichiarato Giuseppe B. Commisso in ricordo del padre Rocco
Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. La sua nomina è stata decisa dal Consiglio di amministrazione della società, riunitosi oggi a Firenze. Commisso succede al padre Rocco Commisso, il magnate italo-americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York all’età di 76 anni. Durante la riunione, il Consiglio ha anche confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di direttore generale.
Commisso: “Porto avanti eredità di papà”
"Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina", ha detto Commisso jr. in ricordo del padre, Rocco. Commisso assume la nuova carica dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all'interno della governance della Fiorentina. “È un grande onore. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Stephan e a Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro della società”, ha dichiarato Commisso jr attraverso i canali del club. “Colgo inoltre l'occasione per ringraziare mia madre Catherine: la sua nomina nel Cda come membro riflette la continuità dell'impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre. Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come ha fatto mio padre, confermando il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale”.
