Rocco Commisso, dall'infanzia alla malattia: chi era il presidente della Fiorentina. FOTO

Si è spento all'età di 76 anni il patron della Viola. Nato in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica, si era trasferito giovanissimo negli Stati Uniti. Lì era diventato imprenditore, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni. Grande tifoso, nel 2017 aveva acquistato la quota di maggioranza dei New York Cosmos. Due anni dopo l'acquisto della Viola

Addio Rocco Commisso, chi era il presidente della Fiorentina. FOTO

Si è spento all'età di 76 anni il patron della Viola. Nato in Calabria, a Marina di Gioiosa...

