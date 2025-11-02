È morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

Sport

Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di Certaldo ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Poi è approdato sulla panchina del Napoli e nella stagione 2022/2023 ha riportato lo scudetto ai campani dopo 33 anni di astinenza. Nell’agosto del 2023 è diventato commissario tecnico della nazionale, due anni dopo è stato esonerato. Nell’ottobre del 2025 è stato scelto come tecnico della Juventus