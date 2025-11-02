Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lutto nel calcio, è morto Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni

Sport
©Ansa

Da calciatore, centrocampista, aveva vestito le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Malato da molto tempo, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara

ascolta articolo

Giovanni Galeone, l’ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento oggi a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misercordia, all'età di 84 anni. Era malato da molto tempo. Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, in carriera ha conquistato quattro promozioni: due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. Da calciatore, centrocampista, aveva vestito le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Nel corso della sua carriera da tecnico aveva guidato anche Como e Spal.

Il cordoglio del Napoli 

 

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998". Così sui suoi profili social il Napoli ricorda Giovanni Galeone.

Inter's Piotr Zielinski jubilates after scoring the goal 0-1 during the Italian Serie A soccer match Hellas Verona FC vs Inter FC at Stadio Marcantonio Bentegodi in Verona, Italia, 2 November 2025. ANSA/EMANUELE PENNACCHIO

Leggi anche

Serie A, Verona-Inter 1-2. Ora Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce. VIDEO
FOTOGALLERY

Ansa/LaPresse/Getty

Spalletti
1/18
Sport

Spalletti: lo scudetto a Napoli, l'esonero dall’Italia, la Juve. FOTO

Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di Certaldo ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Poi è approdato sulla panchina del Napoli e nella stagione 2022/2023 ha riportato lo scudetto ai campani dopo 33 anni di astinenza. Nell’agosto del 2023 è diventato commissario tecnico della nazionale, due anni dopo è stato esonerato. Nell’ottobre del 2025 è stato scelto come tecnico della Juventus

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

È morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

Sport

Da calciatore, centrocampista, aveva vestito le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al...

Atp Parigi, Sinner sfida Auger-Aliassime: Jannik vince 1° set. LIVE

Sport

A ppuntamento con l'ultimo atto del Masters 1000 nella capitale francese, preludio delle Atp...

Serie A, Verona-Inter 1-2. Ora Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce. VIDEO

Sport

A decidere l’incontro al Bentegodi i gol di Zielinski e Giovane e l'autorete di Frese. Dopo le...

Inter's Piotr Zielinski jubilates after scoring the goal 0-1 during the Italian Serie A soccer match Hellas Verona FC vs Inter FC at Stadio Marcantonio Bentegodi in Verona, Italia, 2 November 2025. ANSA/EMANUELE PENNACCHIO

Maratona di New York 2025, oltre 55mila runner al via. FOTO

Sport

La nuova edizione della Maratona di New York porta sulle strade della Grande Mela migliaia di...

9 foto

Serie A: Atalanta ko, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juve 1-2

Sport

L’incontro delle 15 è stato deciso dal gol di Zaniolo nel primo tempo. Alle 18 si sono sfidati i...

Serie A

Sport: I più letti