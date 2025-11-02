È morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

Da calciatore, centrocampista, aveva vestito le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Malato da molto tempo, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara
Giovanni Galeone, l’ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento oggi a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misercordia, all'età di 84 anni. Era malato da molto tempo. Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, in carriera ha conquistato quattro promozioni: due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. Da calciatore, centrocampista, aveva vestito le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Nel corso della sua carriera da tecnico aveva guidato anche Como e Spal.
Il cordoglio del Napoli
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998". Così sui suoi profili social il Napoli ricorda Giovanni Galeone.
Leggi anche
Serie A, Verona-Inter 1-2. Ora Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce. VIDEO
Ansa/LaPresse/Getty
Spalletti: lo scudetto a Napoli, l'esonero dall’Italia, la Juve. FOTO
Dopo le esperienze in provincia, dove ha raccolto ottimi risultati a Empoli e Udine, il mister di Certaldo ha allenato la Roma, lo Zenit San Pietroburgo e l’Inter. Poi è approdato sulla panchina del Napoli e nella stagione 2022/2023 ha riportato lo scudetto ai campani dopo 33 anni di astinenza. Nell’agosto del 2023 è diventato commissario tecnico della nazionale, due anni dopo è stato esonerato. Nell’ottobre del 2025 è stato scelto come tecnico della Juventus