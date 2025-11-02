Serie A, Verona-Inter 1-2. Adesso Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce

A decidere l’incontro al Bentegodi i gol di Zielinski e Giovane e l'autorete di Frese. Dopo le due partite del pomeriggio, alle 18 sarà il momento di Parma-Bologna mentre alle 20.45 si giocherà il big match Milan-Roma

Prosegue oggi la decima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Nella partita delle 12.30, l’Inter ha vinto 2-1 a Verona contro l’Hellas. Alle 15, invece, scendono in campo Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce. Alle 18 spazio poi all’incontro Parma-Bologna, mentre alle 20.45 sarà il momento del big match Milan-Roma ( HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). La giornata terminerà domani con le ultime due partite: alle 18.30 Sassuolo-Genoa, alle 20.45 Lazio-Cagliari.

La cronaca di Verona-Inter

È vivace il primo tempo al Bentegodi tra Hellas Verona e Inter. I nerazzurri partono forte e passano in vantaggio al 16esimo grazie a un gran gol di Zielinski su assist di Calhanoglu, ma con il passare dei minuti i padroni di casa salgono di intensità e prima della pausa trovano il pareggio con una grande giocata di Giovane. Nella ripresa l’Hellas parte bene e riesce a tenere il controllo dell’incontro, mentre l’Inter fatica a creare occasioni. Al 66esimo rischia il rosso Bisseck, che stende Giovane a centrocampo e viene ammonito. Nel finale i nerazzurri iniziano a spingere maggiormente a caccia del gol vittoria, e in pieno recupero trovano il successo grazie a un'autorete di Frese al 94esimo.

Il tabellino di Verona-Inter 1-2

16’ Zielinski, 40’ Giovane, 90+4’ autogol Frese

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (42'st Harroui), Gagliardini, Bernede (29'st Niasse), Bradaric; Giovane (35'st Sarr), Orban (29'st Mosquera). All: Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (11'st Dumfries), Zielinski (11'st Barella), Calhanoglu, Sucic (42'st Frattesi), Carlos Augusto (20'st Dimarco); Martinez, Bonny (11'st Esposito). All: Chivu

Ammoniti: Orban, Bisseck.