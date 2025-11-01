Serie A, Udinese-Atalanta finisce 1-0. Adesso Napoli-Como 0-0. LIVE

L’incontro delle 15 è stato deciso dal gol di Zaniolo nel primo tempo. Dalle 18 si sfidano i campioni d’Italia e gli uomini di Fabregas, mentre stasera ci sarà Cremonese-Juventus
Prende il via oggi la decima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ad aprire le danze, alle ore 15, è stato l’incontro tra Udinese e Atalanta: la partita è terminata sul punteggio di 1-0, grazie alla rete siglata da Zaniolo. Alle 18 è poi il momento dei campioni d’Italia del Napoli, che ricevono al Maradona il Como. Alle 20.45 la Juventus è di scena a Cremona contro la Cremonese (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si giocano invece cinque partite: alle 12.30 Verona-Inter, alle 15 Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce, alle 18 Parma-Bologna e alle 20.45 Milan-Roma.
Il tabellino di Napoli-Como 0-0. LIVE
NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas
La cronaca di Udinese-Atalanta
È l’Udinese ad avere il controllo della partita nel primo tempo, con l’Atalanta che appare in difficoltà al Bluenergy Stadium: a decidere la prima frazione è Zaniolo, che al 40esimo è bravo a sfruttare l’assist di Kamara e battere Carnesecchi. Si va così all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa gli ospiti cercando di alzare i giri del motore e creano anche alcune occasioni, ma anche l’Udinese si rende pericolosa diverse volte. Il risultato però non cambia più, e la partita termina 1-0 per i padroni di casa.
Il tabellino di Udinese-Atalanta 1-0
40' Zaniolo
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola (30' Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (30' st Ehizibue), Ekkelenkamp (24' st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (24' st Bayo), Buksa (40' st Zarraga). All.: Runjaic.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (39' Brescianini), Hien, Djimisti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (32' st De Ketelaere); Sulemana (15' st Lookman), Samardzic (32' st Bellanova); Scamacca (15' st Krstovic). All.: Juric.
Ammoniti: Kamara per comportamento non regolamentare; Ederson, Krstovic, De Ketelaere per gioco falloso.
