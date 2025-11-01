Serie A, Udinese-Atalanta finisce 1-0. Adesso Napoli-Como 0-0. LIVE

L’incontro delle 15 è stato deciso dal gol di Zaniolo nel primo tempo. Dalle 18 si sfidano i campioni d’Italia e gli uomini di Fabregas, mentre stasera ci sarà Cremonese-Juventus

Prende il via oggi la decima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ad aprire le danze, alle ore 15, è stato l’incontro tra Udinese e Atalanta: la partita è terminata sul punteggio di 1-0, grazie alla rete siglata da Zaniolo. Alle 18 è poi il momento dei campioni d’Italia del Napoli, che ricevono al Maradona il Como. Alle 20.45 la Juventus è di scena a Cremona contro la Cremonese (HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani si giocano invece cinque partite: alle 12.30 Verona-Inter, alle 15 Torino-Pisa e Fiorentina-Lecce, alle 18 Parma-Bologna e alle 20.45 Milan-Roma.