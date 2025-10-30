Serie A, il Sassuolo vince 2-1 a Cagliari. Ora c’è Pisa-Lazio. VIDEO

La nona giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite. Nella sfida delle 18.30, il Sassuolo ha vinto 2-1 a Cagliari. Alle 20.45 è iniziata Pisa-Lazio (in diretta su Sky). Il turno infrasettimanale si era aperto martedì con la vittoria del Napoli 1-0 a Lecce e il pareggio 1-1 tra Atalanta e Milan. Mercoledì pareggio senza reti tra Bologna e Torino, poi vittorie della Juventus sull’Udinese (3-1), della Roma sul Parma (2-1), dell’Inter sulla Fiorentina (3-0), del Como sul Verona (3-1) e della Cremonese 2-0 in trasferta contro il Genoa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).