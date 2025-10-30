Offerte Sky
Serie A, il Sassuolo vince 2-1 a Cagliari. Ora c’è Pisa-Lazio. VIDEO

Sport
©Ansa

La nona giornata di campionato si chiude oggi con le ultime due partite. Nella sfida delle 18.30, il Sassuolo ha vinto 2-1 a Cagliari: a segno Laurienté, Pinamonti ed Esposito. Alle 20.45 è iniziata Pisa-Lazio (in diretta su Sky)

La nona giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite. Nella sfida delle 18.30, il Sassuolo ha vinto 2-1 a Cagliari. Alle 20.45 è iniziata Pisa-Lazio (in diretta su Sky). Il turno infrasettimanale si era aperto martedì con la vittoria del Napoli 1-0 a Lecce e il pareggio 1-1 tra Atalanta e Milan. Mercoledì pareggio senza reti tra Bologna e Torino, poi vittorie della Juventus sull’Udinese (3-1), della Roma sul Parma (2-1), dell’Inter sulla Fiorentina (3-0), del Como sul Verona (3-1) e della Cremonese 2-0 in trasferta contro il Genoa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Cagliari-Sassuolo

Il Cagliari perde 2-1 in casa contro il Sassuolo. Al 28’ Esposito segna, ma la rete dell’attaccante del Cagliari viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si chiude 0-0 e senza troppe emozioni. La partita si accende nella ripresa. Al 54’ il vantaggio del Sassuolo: punizione vincente di Laurienté, con Caprile che non riesce a intervenire. Il Cagliari reagisce e dopo 3 minuti Zappa colpisce la traversa. Al 65’ il raddoppio degli ospiti: Pinamonti, servito da Volpato, firma il 2-0. Al 73’ i padroni di casa accorciano le distanze: cross di Felici, Esposito torna al gol dopo 284 giorni. Al 78’ palo di Volpato. Nonostante l’assedio finale del Cagliari, il risultato non cambia più: 2-1 per il Sassuolo.

Il tabellino di Cagliari-Sassuolo 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)

9' st Laurientè (S), 20' st Pinamonti (S), 27' st Esposito (C)

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa (17' st Felici), Zè Pedro, Obert; Palestra, Adopo (38' st Mazzitelli) Prati, Folorunsho (17' st Gaetano), Idrissi; Esposito (38' st Luvumbo), Borrelli (30' st Pavoletti). All.: Pisacane

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Cande, Idzes, Coulibaly; Thorstvedt (28' st Vranckx), Matic, Kone (40' st Iannoni) Volpato (40' st Cheddira), Pinamonti (28' st Moro) Laurientè (28' st Fadera). All.: Grosso

Ammoniti: Folorunsho, Thorstvedt, Obert, Fadera, Idrissi, Walukiewicz, Iannoni per gioco falloso, Caprile per comportamento non regolamentare.

