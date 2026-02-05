Offerte Sky
Coppa Italia, l’Atalanta batte 3-0 la Juventus ai quarti e vola in semifinale

A Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, che mercoledì ha battuto il Torino 2-1 e al prossimo turno sfiderà la vincente tra Napoli e Como

L’Atalanta, nei quarti di finale di Coppa Italia, batte la Juventus 3-0 e conquista un posto in semifinale. A Bergamo la squadra di Palladino vince grazie alle reti di Scamacca, Sulemana e Pasalic. In semifinale la Dea incontrerà la vincente tra Bologna e Lazio. Già qualificata in semifinale anche l’Inter, che mercoledì ha battuto il Torino 2-1 e al prossimo turno sfiderà la vincente tra Napoli e Como.

La cronaca di Atalanta-Juventus

L’Atalanta a Bergamo vince 3-0 contro la Juventus. Ritmi alti sin dai primi minuti. I bianconeri sono più aggressivi e sfiorano la rete con Thuram e Conceiçao. Al 21’ il portoghese colpisce anche la traversa. Col passare del tempo cresce anche l’Atalanta. Al 24’ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai bergamaschi per un tocco di mano in area di Bremer, su un cross di Ederson. Sul dischetto va Scamacca, che al 27’ spiazza Perin e firma l’1-0. Prima dell’intervallo la Juve va vicina al pareggio prima con Bremer e poi con McKennie. Ma il risultato non cambia e si va negli spogliatoi sull’1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa la Juventus spinge, ma a trovare il gol è ancora l’Atalanta. Al 77’ raddoppia Sulemana, servito da Bellanova. All’85’ Pasalic, appena entrato, batte ancora Perin e chiude la partita. In semifinale ci va l'Atalanta.

Il tabellino di Atalanta-Juventus 3-0

27' pt rig. Scamacca, 33' st K. Sulemana, 40' st Pasalic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (31' st Kossounou), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (26' st Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (38' st Pasalic), Raspadori (30' st Krstovic); Scamacca (25' st K. Sulemana). All.: Palladino

JUVENTUS (3-4-2-1): Perini; Gatti (19' st Boga), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (29' st Koopmeiners), K. Thuram, Cambiaso (35' st Openda); Conceicao (35' st Zhegrova), McKennie; David (28' st Holm). All.: Spalletti

