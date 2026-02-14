Offerte Sky
Serie A, Como-Fiorentina 1-2. Alle 18 Lazio-Atalanta e alle 20:45 Inter-Juve

Sport
©Ansa

I Viola hanno vinto fuori casa. Alle 18 è la volta di Lazio-Atalanta e alle 20.45 il big match Inter-Juventus (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW)

Oggi la Serie A si è aperta con la sfida tra Como e Fiorentina, finita 1-2. Alle 18 appuntamento con Lazio-Atalanta, mentre alle 20.45 è la volta di Inter-Juventus (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Como-Fiorentina 1-2

Nel primo tempo Fiorentina all'attacco. I Viola concretizzano al 26' con rete di Fagioli. Nella ripresa, al 52', Mandragora conquista un rigore: a segno Kean per il 2-0. Al 77' un autogol di Parisi riapre parzialmente il match.

Il tabellino di Como-Fiorentina

Fagioli N. 26', Kean M. 54' (Rig.), Parisi F. 77' (Aut.)

 

COMO, (4-2-3-1): Butez; Vojvoda(72′, Cachequt), Kempf, Ramon, Valle (46′, Moreno); Perrone (56′, Addaj), Da Cunha; Kuhn (46′, Rodriguez), Paz, Baturina; Douvikas (56′, Morata). All. Fabregas.

FIORENTINA, (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli (84′, Ndour) Brescianini, Harrison, Solomon, Kean (84′, Piccoli). All. Vanoli.

 

Ammonizioni: 54′, Kempf (C); 71′, 82′, Rodriguez (C); 88′, Morata (C); 89′, Mandragora (F); 90+6′, Ranieri.
Espulsioni: 89′, Morata (C).

 

