Coppa Italia, la Lazio in semifinale: ai quarti battuto il Bologna ai calci di rigore

Sport
©Ansa

A decidere la sfida al Dall'Ara sono stati i calci di rigore finiti 4-1 per i biancocelesti, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1 con le reti di Castro e Noslin. In semifinale la Lazio giocherà contro l’Atalanta

La Lazio vince in trasferta contro il Bologna e va avanti in Coppa Italia: in semifinale giocherà contro l’Atalanta, che ha battuto la Juventus. A decidere la sfida al Dall'Ara sono stati i calci di rigore finiti 4-1 per i biancocelesti, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1 con le reti di Castro e Noslin. Già in semifinale il Como, che ha eliminato il Napoli e giocherà contro l’Inter.

La cronaca di Bologna-Lazio

Al Dall'Ara, quindi, la Lazio batte il Bologna nei quarti di Coppa Italia. Il gol che sblocca la partita arriva al 30’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castro di testa batte Provedel e porta il Bologna in vantaggio. La Lazio pareggia nella ripresa: al 48’ Dele Bashiru serve Noslin, che deve solo appoggiare la palla in rete. I tempi regolamentari finiscono 1-1 e per decidere chi passa il turno servono i rigori: vince la Lazio 4-1 (in totale 5-2) e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia.

Il tabellino di Bologna-Lazio 2-5 dcr (1-1 al 90')

30' pt Castro (B), 3' st Noslin (L)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Vitik, Lucumi (35' st Helland), Miranda, Moro (16' st Freuler), Ferguson, Orsolini, Odgaard (25' st Sohm), Cambiaghi (25' st Bernardeschi), Castro (35' st Dallinga). All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (35' st Tavares), Taylor, Rovella (16' st Cataldi), Dele-Bashiru, Isaksen (35' st Cancellieri), Maldini (16' st Dia), Pedro (45' pt Noslin). All.: Sarri

Ammoniti: Gila, Castro, Miranda, Tavares, Vitik per gioco scorretto.
Sequenza rigori. Lazio: Tavares gol; Dia gol; Marusic gol; Taylor gol. Bologna: Ferguson parato; Dallinga gol; Orsolini fuori.

Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale

