La Lazio vince in trasferta contro il Bologna e va avanti in Coppa Italia: in semifinale giocherà contro l’Atalanta, che ha battuto la Juventus. A decidere la sfida al Dall'Ara sono stati i calci di rigore finiti 4-1 per i biancocelesti, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1 con le reti di Castro e Noslin. Già in semifinale il Como, che ha eliminato il Napoli e giocherà contro l’Inter.