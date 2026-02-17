Galatasaray-Juventus alle 18.45

La Juve torna in campo dopo le polemiche del derby d’Italia perso sabato a San Siro. L'andata dei playoff di Champions League con vista sugli ottavi di finale si gioca nell'inferno di Istanbul: "In queste partite non ci sono semplici riflettori, ma un sole che ti illumina da tutte le parti e ogni esitazione sarà un vantaggio per loro”, è stata la metafora utilizzata da Luciano Spalletti per spiegare il clima che si respirerà in casa del Galatasaray. “Poi davanti hanno due attaccanti del calibro di Icardi e Osimhen: uno crea il caos e l'altro lo sa usare, hanno una qualità estrema e servirà tenere il pallone perché dovremo farne arrivare loro il meno possibile". La Juve sarà senza David, fermato da un fastidio all'inguine, e con ogni probabilità non giocherà nemmeno Openda dal primo minuto. L'obiettivo è quello di recuperare all’ultimo Thuram, tornato tra i convocati dopo il forfait di San Siro, e poter sfruttare McKennie da falso nove in un tridente leggero completato da Conceicao e Yildiz.