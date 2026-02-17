Champions League, oggi andata playoff: Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-AtalantaSport
La principale competizione calcistica europea per club riparte con le prime gare di andata dei playoff. A caccia di un posto negli ottavi ci sono tre italiane. Alle 18.45 i bianconeri scendono in campo in Turchia, mentre alle 21 i bergamaschi affrontano i gialloneri in Germania. Domani tocca all’Inter in trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt
Dopo la lunga fase del girone unico, la Champions League riparte oggi con le prime gare di andata dei playoff. Alle 18.45 la Juventus scende in campo in Turchia contro il Galatasaray, mentre alle 21 l’Atalanta affronta in Germania il Borussia Dortmund. Domani tocca all’Inter in trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt.
Galatasaray-Juventus alle 18.45
La Juve torna in campo dopo le polemiche del derby d’Italia perso sabato a San Siro. L'andata dei playoff di Champions League con vista sugli ottavi di finale si gioca nell'inferno di Istanbul: "In queste partite non ci sono semplici riflettori, ma un sole che ti illumina da tutte le parti e ogni esitazione sarà un vantaggio per loro”, è stata la metafora utilizzata da Luciano Spalletti per spiegare il clima che si respirerà in casa del Galatasaray. “Poi davanti hanno due attaccanti del calibro di Icardi e Osimhen: uno crea il caos e l'altro lo sa usare, hanno una qualità estrema e servirà tenere il pallone perché dovremo farne arrivare loro il meno possibile". La Juve sarà senza David, fermato da un fastidio all'inguine, e con ogni probabilità non giocherà nemmeno Openda dal primo minuto. L'obiettivo è quello di recuperare all’ultimo Thuram, tornato tra i convocati dopo il forfait di San Siro, e poter sfruttare McKennie da falso nove in un tridente leggero completato da Conceicao e Yildiz.
Borussia Dortmund-Atalanta alle 21
La Dea gioca stasera in casa del Borussia Dortmund senza due pedine come De Ketelaere e Raspadori. L'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino chiede ai suoi "fame e personalità” e di scendere in campo "leggeri e sfrontati”. Alla vigilia ha detto che "gli ottavi di finale sono un sogno da inseguire con tutte le nostre armi. Ho visto i ragazzi attenti al piano gara, sono sicuro che metteremo il Borussia in difficoltà”. Dopo due partite Palladino cambierà centravanti: "Scamacca ha recuperato dal piccolo infortunio prima della Cremonese. Lui con Krstovic non è una soluzione dall'inizio, perché la squadra è stata costruita per giocare con due trequartisti, da Samardzic a Sulemana passando per Pasalic e Zalewski".
