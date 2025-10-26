Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ciclismo, Viviani oro ai Mondiali su pista nell'ultima gara della carriera

Sport

Il 36enne veronese firma l'ennesima impresa di una carriera costellata di successi nell’Eliminazione a Santiago del Cile. È il terzo titolo iridato per l'azzurro dopo i successi nel 2021 e nel 2022

ascolta articolo

Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani, vincendo la medaglia d'oro nell’Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo i successi nel 2021 e nel 2022. Una gara perfetta quella del 36enne veronese, che ha regalato all’Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell’Omnium, ha battuto nell’ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l'ultimo titolo della carriera. 

Ultima gara da professionista per il 36enne veronese

Il campione veronese aveva già annunciato il ritiro al termine di questa stagione e questa era la sua ultima gara da professionista. Tre volte sul podio alle Olimpiadi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell'Omnium e argento a Parigi 2024 nell'Americana) e portabandiera a Tokyo 2021, Viviani è salito di nuovo sul gradino più alto del podio e in cima al mondo disputando una prova da dominatore. Correndo per lunghi tratti in testa, ha rischiato senza mai esagerare, rispondendo agli attacchi dell'olandese Yoeri Havik, poi giunto terzo, e battendo infine Campbell Stewart, secondo. Viviani aveva vinto l'oro nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines.

Viviani
©Getty

Sport: Ultime notizie

Serie A, vincono Roma e Torino. Alle 20.45 Lazio-Juventus. HIGHLIGHTS

Sport

L’ottava giornata di campionato si chiude oggi con le ultime cinque partite. Torino-Genoa è...

Serie A

Ciclismo, Viviani oro a Mondiali pista nell'ultima gara della carriera

Sport

Il 36enne veronese firma l'ennesima impresa di una carriera costellata di successi...

Atp Vienna, Sinner batte Zverev in tre set e conquista il titolo

Sport

L'ottava sfida in carriera tra il tennista italiano e quello tedesco è finita con la vittoria del...

VIENNA, AUSTRIA - OCTOBER 26: Jannik Sinner of Italy poses with his trophy after winning the Singles Final match against Alexander Zverev of Germany (not pictured) during day nine of the Erste Bank Open 2025 at Wiener Stadthalle on October 26, 2025 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

48 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

MotoGp, Gp Malesia: vince Alex Marquez, Bagnaia si ritira. VIDEO

Sport

Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha conquistato la ventesima prova del mondiale MotoGp:...

epa12480234 Spanish MotoGP rider Alex Marquez of BK8 Gresini Racing MotoGP in action during practice sessions of the Malaysia Motorcycling Grand Prix, in Sepang, Malaysia, 25 October 2025. The 2025 Motorcycling Grand Prix of Malaysia is held at the Sepang International Circuit on 26 October. EPA/FAZRY ISMAIL

Sport: I più letti