Ciclismo, Viviani oro a Mondiali pista nell'ultima gara della carriera

Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani, vincendo la medaglia d'oro nell’Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. Terzo titolo iridato per l'azzurro dopo i successi nel 2021 e nel 2022. Una gara perfetta quella del 36enne veronese, che ha regalato all’Italia il secondo titolo dei Mondiali su pista dopo quello del quartetto femminile. Viviani, olimpionico a Rio 2016 nell’Omnium, ha battuto nell’ultima volata, quella decisiva, il neozelandese Campbell Stewart, regalandosi l'ultimo titolo della carriera.

Ultima gara da professionista per il 36enne veronese

Il campione veronese aveva già annunciato il ritiro al termine di questa stagione e questa era la sua ultima gara da professionista. Tre volte sul podio alle Olimpiadi (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell'Omnium e argento a Parigi 2024 nell'Americana) e portabandiera a Tokyo 2021, Viviani è salito di nuovo sul gradino più alto del podio e in cima al mondo disputando una prova da dominatore. Correndo per lunghi tratti in testa, ha rischiato senza mai esagerare, rispondendo agli attacchi dell'olandese Yoeri Havik, poi giunto terzo, e battendo infine Campbell Stewart, secondo. Viviani aveva vinto l'oro nel 2021 a Roubaix e nel 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines.