Proteste Iran, decine di vittime chiuse nei sacchi neri

Familiari si sono radunati fuori dal centro di medicina legale di Kahrizak, a Teheran, per identificare i corpi delle vittime delle proteste. La tv di Stato ha mostrato sacchi mortuari parlando di morti causate da “terroristi armati”. Le manifestazioni sono iniziate a fine dicembre per il caro vita. In breve si sono trasformate in proteste politiche contro il regime.