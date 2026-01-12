Offerte Sky
Proteste Iran, decine di vittime chiuse nei sacchi neri

Mondo

Familiari si sono radunati fuori dal centro di medicina legale di Kahrizak, a Teheran, per identificare i corpi delle vittime delle proteste. La tv di Stato ha mostrato sacchi mortuari parlando di morti causate da “terroristi armati”. Le manifestazioni sono iniziate a fine dicembre per il caro vita. In breve si sono trasformate in proteste politiche contro il regime.

