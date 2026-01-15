Iran, Trump pronto all’attacco: “Vediamo cosa fa Teheran”. LIVE

"Si è conclusa poco fa una riunione in collegamento presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella quale è stato analizzato il quadro attuale e i possibili scenari. Come indicato dal ministro priorità è la tutela dei connazionali: attualmente in Iran sono presenti 500 italiani. In accordo con l'Unità di crisi della Farnesina l'invito rivolto agli italiani presenti nel paese per turismo o la cui presenza nel paese non sia strettamente necessaria a lasciare l'Iran con i primi voli disponibili, voli di linea, al momento sono operativi vettori e collegamenti internazionali". Lo ha detto l'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, ieri sera in collegamento telefonico con Tg2 Post, condotto da Monica Giandotti.

"La situazione è complessa ed in evoluzione. Questa riunione ha appunto analizzato i possibili scenari e molto importante - ha ribadito Amadei - questo invito che viene rivolto agli italiani presenti nel paese e voglio ricordare che l'ambasciata resta pienamente operativa, può essere contattata 24 ore su 24, è sempre a disposizione dei connazionali per qualsiasi informazione o necessità. E siamo stati contattati e abbiamo fornito assistenza a connazionali che avevano delle difficoltà a contattare i propri familiari e che avevano difficoltà a trovare voli disponibili per lasciare il paese".

"Per il momento le connessioni internet non sono funzionanti - ha concluso Amadei - non abbiamo altri segnali al riguardo".