Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Proteste Iran, Usa: "Fermate 800 esecuzioni'. Trump congela l'attacco. LIVE

live Mondo

Teheran annuncia che non sono previste esecuzioni. 'Fermate 800 esecuzioni nel Paese' annuncia la Casa Bianca. L'attacco per ora sembra congelato. La Cina all'Onu: 'Gli Usa abbandonino l'idea di attaccare l'Iran'. Mattarella denuncia 'l'efferato sterminio dei manifestanti' in Iran: 'Occultare tutto è stata la prima preoccupazione del regime', dice il capo dello Stato facendo riferimento al blackout di internet e comunicazioni

in evidenza

Teheran annuncia che non sono previste esecuzioni. 'Fermate 800 esecuzioni nel Paese' annuncia la Casa Bianca. L'attacco per ora sembra congelato. La Cina all'Onu: 'Gli Usa abbandonino l'idea di attaccare l'Iran'. Mattarella denuncia 'l'efferato sterminio dei manifestanti' in Iran: 'Occultare tutto è stata la prima preoccupazione del regime', dice il capo dello Stato facendo riferimento al blackout di internet e comunicazioni.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Casa Bianca, sospese 800 esecuzioni

La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha dichiarato in una conferenza stampa che "il Presidente Donald Trump ha saputo che ieri in Iran si sarebbero dovute svolgere 800 esecuzioni e che queste sono state sospese". Ha aggiunto che "il Presidente e il suo team stanno monitorando attentamente la situazione, tutte le opzioni sono sul tavolo". Leavitt ha anche confermato che Trump ha parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu, ma non ha rivelato dettagli della loro conversazione.

Cina all'Onu, gli Usa abbandonino l'idea di attaccare l'Iran

La Cina invita gli Stati Uniti a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e ad astenersi dall'uso della forza contro l'Iran, al fine di evitare una catastrofe nella regione. Così la Tass riporta le parole di Sun Lei, incaricato d'Affari Internazionali della Missione permanente della Cina presso le Nazioni Unite. "Qualsiasi azione militare non farà altro che spingere quella regione verso un precipizio. Invitiamo fermamente gli Stati Uniti a rispettare gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e ad abbandonare la loro fissazione di usare la forza. Invitiamo inoltre tutte le parti a mostrare moderazione", ha dichiarato il diplomatico cinese durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'Iran. Lei ha sottolineato la necessità di uno sforzo di squadra da parte di tutte le parti per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. 

Mondo: Ultime notizie

Macron: Noi a portata di tiro Russia. Putin: Situazione peggiora

Mondo

Secondo il presidente francese, "siamo a portata di tiro" della Russia e "se vogliamo...

Iran, Trump congela attacco. Usa spostano portaerei nel Medio Oriente

Mondo

Un'azione militare degli Stati Uniti per ora sembra congelata. Ma il Pentagono annuncia lo...

Venezuela, Machado a Washington: "Ho consegnato mio Nobel a Trump"

Mondo

Mentre gli Usa esprimono approvazione per il governo ad interim di Caracas, la leader...

Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: "Dialogo e diplomazia"

Mondo

Trump insiste: "Troveremo una soluzione, l'isola ci serve per la sicurezza nazionale". Ma i...

Stati Uniti, raggiunto l’accordo commerciale con Taiwan

Mondo

L’intesa prevede che Washington abbassi i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%, mentre le aziende...

Mondo: I più letti