Teheran annuncia che non sono previste esecuzioni. 'Fermate 800 esecuzioni nel Paese' annuncia la Casa Bianca. L'attacco per ora sembra congelato. La Cina all'Onu: 'Gli Usa abbandonino l'idea di attaccare l'Iran'. Mattarella denuncia 'l'efferato sterminio dei manifestanti' in Iran: 'Occultare tutto è stata la prima preoccupazione del regime', dice il capo dello Stato facendo riferimento al blackout di internet e comunicazioni
in evidenza
Casa Bianca, sospese 800 esecuzioni
La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha dichiarato in una conferenza stampa che "il Presidente Donald Trump ha saputo che ieri in Iran si sarebbero dovute svolgere 800 esecuzioni e che queste sono state sospese". Ha aggiunto che "il Presidente e il suo team stanno monitorando attentamente la situazione, tutte le opzioni sono sul tavolo". Leavitt ha anche confermato che Trump ha parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu, ma non ha rivelato dettagli della loro conversazione.
Cina all'Onu, gli Usa abbandonino l'idea di attaccare l'Iran
La Cina invita gli Stati Uniti a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e ad astenersi dall'uso della forza contro l'Iran, al fine di evitare una catastrofe nella regione. Così la Tass riporta le parole di Sun Lei, incaricato d'Affari Internazionali della Missione permanente della Cina presso le Nazioni Unite. "Qualsiasi azione militare non farà altro che spingere quella regione verso un precipizio. Invitiamo fermamente gli Stati Uniti a rispettare gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e ad abbandonare la loro fissazione di usare la forza. Invitiamo inoltre tutte le parti a mostrare moderazione", ha dichiarato il diplomatico cinese durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'Iran. Lei ha sottolineato la necessità di uno sforzo di squadra da parte di tutte le parti per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.