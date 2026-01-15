Offerte Sky
Perché secondo Davos l’ordine mondiale non tornerà più quello di prima

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Il Global Risks Report del World Economic Forum fotografa un mondo sempre più instabile. Secondo gli esperti, la fase attuale è segnata da frammentazione e competizione in cui declino della cooperazione multilaterale accentua l’isolamento degli Stati. Nel breve periodo, quindi, crescono i rischi politici, economici e tecnologici. Nel lungo termine, però, la minaccia principale resta la crisi climatica

