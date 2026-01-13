Iran, Von der Leyen: "Presto nuove sanzioni Ue". Migliaia di morti nelle proteste. LIVE
Donald Trump "ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa meglio dell'Iran" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il regime attiva un canale diplomatico con Witkoff per tentare di disinnescare la minaccia di un intervento militare Usa. Il presidente degli Stati Uniti intanto ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con Teheran
in evidenza
Donald Trump "ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa meglio dell'Iran" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il regime attiva un canale diplomatico con Witkoff per tentare di disinnescare la minaccia di un intervento militare Usa. Il presidente degli Stati Uniti intanto ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con Teheran.
"Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise" nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce "il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell'8 e 9 gennaio".
Approfondimenti:
- Proteste Iran, regime: "Manifestanti rischiano la pena di morte"
- Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
- Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa
- Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Pahlavi: "Migliaia di agenti restano a casa per non partecipare alla repressione"
Migliaia di uomini delle forze di sicurezza iraniane restano a casa in questi giorni per non partecipare alla repressione violenta delle proteste ordinata dal regime di Teheran. E' quanto sostiene su X Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo shah: "Il regime sta cercando di instillare in voi paura e terrore attraverso una dura repressione, omicidi e l'interruzione delle comunicazioni, e di scoraggiarvi dal proseguire il vostro movimento e la vostra lotta. Ma sappiate che, grazia alla vostra resistenza e alla vostra lotta, migliaia di militari e forze di polizia non sono andati al lavoro per non avere alcun ruolo nella repressione". Quindi Pahlavi ha indirizzato "un messaggio speciale agli esperti di Internet e delle comunicazioni: prendete di mira l'infrastruttura informatica del sistema per riconnettere i nostri compatrioti con il mondo".
Iran, ex studentessa a Genova da 40 anni: "Sono scappata per non morire"
"Io sono scappata via dall'Iran molti anni fa per non morire e oggi sono qua per dare una voce a quelli che non ci sono più. Da giovedì alle 5:30 internet è completamente bloccato, non possiamo neanche parlare con i nostri parenti attraverso il telefono normale perché hanno bloccato anche quello. In questo momento siamo qua per dare una voce a quelli che non ci sono più, non dobbiamo fermarci adesso, dopo 11 mila morti, ma abbiamo bisogno di aiuto, da qualsiasi persona, da qualsiasi Stato. Noi ci sentiamo in esilio". Lo ha detto una donna iraniana scappata da Kabul durante il conflitto con l'Iraq e arrivata a Genova ormai 40 anni fa. "Qui abbiamo avuto la libertà però non ci sentiamo liberi finché nel nostro paese non c'è libertà. Io sono una ex studentessa, sono venuta nell'83 quando c'era la guerra di Iran e Iraq, e potrei confermare che non è cambiato niente, semmai è peggiorato".
Iran International: "12mila vittime della repressione"
Almeno 12.000 persone sono state uccise "nel più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran", avvenuto in gran parte nell'arco di due notti consecutive, l'8 e il 9 gennaio. Lo scrive il media di opposizione iraniano con sede a Londra, Iran International, citando un'analisi basata su fonti e dati medici. La valutazione, scrive il media iraniano, si basa su un'analisi in più fasi di informazioni provenienti da una fonte vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, due fonti nell'ufficio presidenziale, resoconti di diverse fonti all'interno del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche a Mashhad, Kermanshah e Isfahan, testimonianze di testimoni oculari e familiari delle vittime, rapporti sul campo, dati collegati a centri medici, e informazioni fornite da medici e infermieri in diverse città.
Tajani: "Repressione inaccettabile, cessi uso pena di morte contro oppositori"
La repressione di questi giorni in Iran contro i manifestanti "è assolutamente inaccettabile". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa in Senato sugli sviluppi in Venezuela, rivendicando che "il valore della libertà è il presupposto della nostra azione di governo".
"Quella libertà per la quale, non posso non ricordarlo, in questi giorni le donne e gli uomini dell’Iran si stanno battendo nelle strade e nelle piazze, pagando un altissimo prezzo di sangue, di sofferenze, di carcerazioni, probabilmente di torture. Tutto questo è assolutamente inaccettabile", scandisce Tajani, che esorta il regime a cessare "l'uso della pena di morte contro gli oppositori pacifici".
Von der Leyen: "Proponiamo nuove sanzioni contro regime"
"Il crescente numero di vittime in Iran è terrificante. Condanno inequivocabilmente l'uso eccessivo della forza e le continue restrizioni della libertà. L'Unione Europea ha già inserito l'intero Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica nel suo regime di sanzioni sui diritti umani. In stretta collaborazione con l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, saranno rapidamente proposte ulteriori sanzioni ai responsabili della repressione". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Siamo al fianco del popolo iraniano che marcia coraggiosamente per la propria liberta'", aggiunge.
Iran, la mappa delle proteste che sfidano il regime
Le manifestazioni contro la situazione economica e il governo iraniano si sono moltiplicate nelle ultime settimane, a partire da Teheran e dalle maggiori città, fino a raggiungere tutto il territorio del Paese. Ecco come si è evoluta la situazione.
Iran, la mappa delle proteste che sfidano il regimeVai al contenuto
Iran International: "Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste"
"Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise" nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce "il più grande massacro nella storia contemporanea dell'Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell'8 e 9 gennaio". La stima del comitato editoriale di Iran International si basa "su un'analisi esclusiva di fonti e dati medici" e la sua diffusione è stata "ritardata fino alla convergenza delle prove": è stata fatta su un'analisi in più fasi di notizie da più fonti, "tra cui una vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale".
L'Iran attacca Merz dopo le critiche sulle violenze nelle proteste
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha contestato Friedrich Merz dopo che il cancelliere tedesco aveva criticato Teheran per la violenza utilizzata ne reprimere le proteste in Iran, aggiungendo che presto si potrebbe assistere al crollo della Repubblica islamica. "Quando l'Iran sconfigge i terroristi che uccidono civili e agenti di polizia, il cancelliere tedesco si affretta a dichiarare che 'la violenza è espressione di debolezza'. Cosa ha da dire, allora, il signor Merz del suo incondizionato sostegno all'omicidio di massa di 70.000 palestinesi a Gaza?", ha scritto Araghchi in un messaggio su X, aggiungendo che il governo tedesco è "nella posizione peggiore" per parlare della questione dei diritti umani. "Fateci tutti un favore: vergognatevi. Meglio ancora, la Germania dovrebbe porre fine alle sue interferenze illecite nella nostra regione, incluso il suo sostegno al genocidio e al terrorismo", ha aggiunto Araghchi, contestando il sostegno di Berlino a Israele "Quando un regime si mantiene al potere soltanto con la violenza è di fatto alla fine. Io ritengo che stiamo assistendo alle ultime giornate e alle ultime settimane di questo regime", ha dichiarato oggi Merz, chiedendo all'Iran di "proteggere la sua popolazione invece di minacciarla".
Media: "Circa 2.000 morti nelle proteste"
Sarebbero circa 2.000 le persone uccise nelle proteste in corso in Iran. Lo ha riferito un funzionario iraniano alla Reuters, rilanciata da Sky News, precisando che nel bilancio sono compresi anche membri delle forze di sicurezza e attribuendo le morti all’azione di "terroristi".
Le ultime stime dell'ong statunitense Human Rights Activists News Agency riferivano di almeno 646 vittime, ma il blackout di internet che da giorni colpisce il Paese rende difficile ottenere dati completi e verificare in modo indipendente le informazioni.
Il 17enne Amir trucidato in Iran, diventa simbolo della protesta
È uno dei simboli della protesta in Iran: un giovane di 17 anni, Amir Ali Haydari, tra le giovani vittime della repressione in Iran. Il cugino, Diako, che vive a Cardiff, ha raccontato alla britannica Sky News che il ragazzo ha partecipato alle proteste giovedì scorso con i suoi compagni di classe a Kermanshah, nell'ovest del Paese, dove è stato trucidato dalle forze di polizia. E dove sarebbero state uccise "centinaia di persone". "E' stato colpito al cuore, e mentre esalava l'ultimo respiro lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola, così tante volte che il suo cervello si è sparso a terra", ha detto Diako riferendo le notizie arrivate dai familiari in Iran. "Poi, all'obitorio dove si trovano tutti i corpi, hanno rilasciato un certificato di morte che attesta una caduta da una grande altezza". Sky News sottolinea che in un filmato girato a Kermanshah giovedì scorso, si vedono poliziotti in borghese intimidire i manifestanti e sparare contro di loro per le strade. I familiari di Amir affermano che molti amici dell'adolescente sono rimasti coinvolti nelle violenze: "Due sono in coma e hanno ucciso molti dei suoi amici. Proprio come lui. Li hanno fucilati. Molti amici di Amir Ali sono morti", riferisce il cugino, aggiungendo che "quando (la famiglia) ha ritirato il corpo, lo zio di Amir mi ha detto che c'erano circa 500 cadaveri in ospedale. Ha dovuto identificare il corpo tra tutti gli altri".
Qatar: "Uno scontro tra Usa e Iran sarebbe catastrofico per la regione"
Il Qatar ha dichiarato che uno scontro tra Stati Uniti e Iran sarebbe "catastrofico" per la regione. Una reazione alla dichiarazione del presidente statunitense che ha minacciato un intervento militare nel Paese, colpito dalle proteste. "Sappiamo che qualsiasi escalation avrebbe conseguenze catastrofiche nella regione e oltre, e pertanto vogliamo evitarla il più possibile", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, durante una conferenza stampa a Doha.
Ambasciatori di Italia, Francia, Germania e Regno Unito convocati ieri a Teheran, è stato solo un briefing
Non è (parzialmente) vera la notizia, diffusa ieri dal ministero degli Esteri iraniano, secondo cui le autorità della Repubblica islamica hanno convocato gli ambasciatori e gli incaricati d'affari a Teheran di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per protestare contro il sostegno dato dai quattro Paesi europei alle proteste antigovernative che dal 28 dicembre stanno scuotendo il Paese. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos da fonti informate, si è trattato di un briefing generale, non di una convocazione nel senso tecnico, del ministero degli Esteri con tutti gli ambasciatori accreditati a Teheran.
Non erano presenti quindi solo i quattro rappresentanti europei, come si evince anche da alcuni video dell'evento che mostrano una sala piena. Non sono chiari i motivi per cui chi ha fatto circolare la notizia abbia deciso di mettere in evidenza la presenza dei rappresentanti diplomatici di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Durante la riunione, le autorità iraniane hanno mostrato al corpo diplomatico accreditato dei video di quelle hanno descritto come "violenze da parte dei rivoltosi".
Proteste Iran, Trump annuncia tariffe al 25% per chi fa affari con Teheran. VIDEO
Media: "Intelligence di Teheran trova armi e esplosivi Usa in case in Iran"
L'agenzia di intelligence iraniana, citata da al Jazeera, afferma che armi e ordigni esplosivi statunitensi sono stati sequestrati a "membri di una cellula" che li avevano nascosti in diverse case del Paese. Il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha annunciato in precedenza che le autorità sono in possesso di registrazioni di voci provenienti dall'estero che impartivano ordini ai manifestanti. Funzionari iraniani hanno accusato gli Stati Uniti e Israele di aver inviato "agenti stranieri" nel Paese per istigare alla violenza, pertanto potrebbe essere necessario ricorrere alla forza militare.
Iran, l'Alto Commissario Onu: "Inorridito dalla repressione"
L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha detto di essere "inorridito" dalla "repressione" delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall'inizio delle manifestazioni, secondo una ONG. "L'uccisione di manifestanti pacifici deve cessare ed è inaccettabile etichettare i manifestanti come 'terroristi' per giustificare la violenza contro di loro", ha affermato in una dichiarazione.
Iran, il governo annuncia nuovo piano economico contro l'inflazione
Il governo iraniano ha annunciato - in una conferenza stampa - un nuovo piano economico, in risposta anche alle proteste nel Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Fars, citata da Sky News. Il regime ha affermato che il suo nuovo piano avrebbe aumentato il potere d'acquisto di molti iraniani. Si tratta di un passo significativo perchè le condizioni economiche hanno inizialmente scatenato le proteste che hanno attanagliato l'Iran il 28 dicembre. Le manifestazioni sono iniziate nei bazar di Teheran prima di diffondersi. In precedenti dichiarazioni e discorsi, il regime e i suoi sostenitori avevano affermato che le proteste sono il risultato di interferenze straniere e hanno fatto scarso riferimento alle questioni di fondo, apparentemente fino a ora.
Israele, Idf in allerta per possibili scenari a sorpresa
Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di restare in allerta per possibili "scenari a sorpresa", poiché i disordini antigovernativi in ;;Iran hanno spinto gli Stati Uniti a minacciare un intervento in caso di uccisione dei manifestanti. Teheran ha minacciato di reagire contro Israele e le basi militari statunitensi se dovesse subire un attacco americano. Lo scrive il Times of Israel. Le associazioni per i diritti umani sostengono che il bilancio delle vittime nel Paese sia salito a 648, anche se potrebbe essere molto più alto a causa del blackout di internet imposto dal regime da giovedì, rendendo difficile una stima precisa del massacro denunciato. Alcuni iraniani hanno ancora accesso a internet tramite il servizio satellitare Starlink di Elon Musk, hanno affermato tre persone all'interno del Paese
Iran, Finlandia: stop internet per "uccidere in silenzio"
La Finlandia convoca l'ambasciatore iraniano per la dura repressione delle proteste nel Paese e accusa Teheran di aver chiuso internet per "uccidere e opprimere in silenzio". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonen su X. "Questo non sara' tollerato. Siamo al fianco del popolo iraniano, donne e uomini", ha affermato, aggiungendo che avrebbe "convocato l'ambasciatore iraniano questa mattina". Valtonen ha anche affermato che il paese nordico sta "valutando misure per contribuire a ripristinare la liberta' del popolo iraniano", insieme all'Unione europea. L'Ong norvegese Iran Human Rights (Ihr) ha dichiarato ieri che la violenta repressione delle proteste in Iran ha causato la morte di almeno 648 persone. La chiusura di Internet a livello nazionale da parte delle autorita' iraniane, che gli attivisti temono sia mirata a mascherare la portata della repressione, dura ormai da oltre 108 ore, secondo alcuni osservatori indipendenti.
Iran, Nevi: "Noi operiamo sempre nell'ambito delle Nazioni Unite"
"Noi operiamo sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, e in un'ottica di collaborazione internazionale, innanzitutto con l'Europa, per cercare di costruire le condizioni affinché l'Iran possa voltare pagina e lasciarsi alle spalle queste drammatiche scene di violenza che arrivano da Teheran. Si tratta di un focolaio estremamente delicato, come sappiamo, anche perché vi si intreccia l'intera questione mediorientale, strettamente connessa alla situazione iraniana. La ricetta che proponiamo è sempre la stessa: fare in modo che la comunità internazionale si muova all'unisono e avvii una trattativa diplomatica per arrivare a una soluzione che ci consegni un Iran diverso da quello che è oggi". Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo ad Agorà.
L'Iran fuori dalle esercitazioni navali Brics+ a False Bay in Sudafrica
L'Iran non parteciperà alle esercitazioni navali congiunte "Will for Peace 2026" in corso a False Bay, vicino a Città del Capo. Le manovre, che coinvolgono unità di Sudafrica, Cina, Russia ed Emirati Arabi Uniti, mirano a rafforzare la cooperazione marittima e la sicurezza collettiva nell'ambito del forum Brics+. L'esercitazione è guidata dalla Cina in qualità di Paese ospitante, e si svolge nelle acque sudafricane per ragioni logistiche e di convenienza per le navi cinesi, russe, iraniane e degli Emirati che vi partecipano. La situazione che ha spinto il Sudafrica a chiedere a Teheran di partecipare solo con lo status di osservatore all'evento è complessa. L'organizzazione logistica dell'esercitazione ha sollevato il timore di aggravare il confronto diplomatico tra Pretoria e Washington proprio mentre la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti avvia il dibattito sull'estensione dell'African Growth and Opportunity Act (Agoa). I negoziatori sudafricani nutrono una cauta speranza che il Paese non venga escluso dal regime Agoa esteso. Chiedere all'Iran di fare un passo indietro e assumere un ruolo marginale comportava il rischio di irritare i partner Brics. Nonostante le relazioni formali con Teheran, il Sudafrica si è mostrato a disagio per la situazione dei diritti umani in Iran, secondo quanto riferito da News24 sulla base di informazioni ottenute da funzionari governativi. Secondo quanto scrive il Daily Maverick, la South African Defense Force (Sandf) ha sostenuto che il ritiro delle navi iraniane avviene "in accordo tra i ministeri della Difesa" ed è stato deciso prima delle recenti tensioni interne in Iran e delle discussioni sul rinnovo dell'Agoa. Resta da chiarire se le tre unità iraniane, già arrivate a Simon's Town, resteranno in porto mentre le altre navi si sposteranno in mare per esercitazioni di tiro e operazioni congiunte.
Iran: funzionari a processo, negligenti in risposta proteste
Alcuni alti funzionari iraniani sono stati rinviati a processo a Teheran perche' "non hanno svolto il proprio dovere nel rispondere alle proteste". Lo riporta Alarabiya.
Merz: "Il regime iraniano fermi la violenza, l'Ue lavora a sanzioni"
"Noi chiediamo alla leadership iraniana di proteggere la sua popolazione invece di minacciarla. La violenza del regime contro il suo stesso popolo non è espressione di forza, ma di debolezza". Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in un post su X. "Questa deve cessare immediatamente. Lavoriamo ad ulteriori sanzioni con l'Ue per esercitare pressione", ha aggiunto.
Iran: "Interrotto internet perchè i terroristi sono guidati dall'estero"
L'Iran ha interrotto l'accesso a internet l'8 gennaio perché erano cominciate "operazioni terroristiche" durante le proteste legate inizialmente a rivendicazioni economiche, ha dichiarato il ministro degli Esteri ad Al Jazeera. "Il governo stava dialogando con i manifestanti. Internet è stato interrotto solo quando ci siamo trovati di fronte a operazioni terroristiche e ci siamo resi conto che gli ordini provenivano dall'estero", ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. I difensori dei diritti umani hanno accusato la Repubblica Islamica di aver interrotto l'accesso a internet per nascondere una repressione che, a loro dire, ha causato centinaia, se non migliaia, di morti.
Idf: "Esercito in allerta, ma proteste sono questione interna"
Le Forze della difesa israeliana (Idf) restano ''in stato di allerta'' rispetto alla situazione iraniana, ma ''le proteste in corso in Iran sono una questione interna''. Lo ha scritto su 'X' il portavoce militare delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin.
Iran, ambasciata Usa: "Lasciate il paese, rischio escalation"
Un messaggio di Security Alert pubblicato nelle ultime ore sul sito dell'ambasciata virtuale degli Stati Uniti a Teheran segnala un possibile rapido peggioramento della crisi in Iran e invita i cittadini statunitensi a lasciare immediatamente il Paese. Nel testo, con data 13 gennaio 2026, si avverte che le proteste in corso “stanno aumentando e potrebbero diventare violente”, con il rischio di arresti, feriti, blackout di internet e forti restrizioni ai trasporti. Il tono e il contenuto dell’avviso – particolarmente dettagliato sulle modalità di uscita via terra e sulle limitazioni dell’assistenza consolare – potrebbero essere il segnale preparatorio a sviluppi militari o a un’ulteriore escalation regionale nelle prossime ore. Gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche formali con l’Iran dal 1980, dopo la crisi degli ostaggi di Teheran. In assenza di un’ambasciata fisica, Washington ha creato una “ambasciata virtuale”, una piattaforma online gestita dal Dipartimento di Stato che fornisce informazioni ufficiali, avvisi di sicurezza, servizi per i cittadini e contenuti di diplomazia pubblica rivolti sia alla popolazione iraniana sia agli americani presenti nel Paese. Non si tratta di uno strumento simbolico, ma di un canale operativo, spesso utilizzato per comunicazioni sensibili in momenti di crisi.
Israele in allerta per "scenari a sorpresa" in Iran
Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di essere in allerta per "scenari a sorpresa" legati alle proteste in corso in Iran e dopo che gli Usa hanno annunciato di valutare la possibilita' di un intervento militare contro il regime di Teheran. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Nonostante l'allerta decretata, l'Idf non ha apportato alcuna modifica alle linee guida per i civili, come invece fa solitamente in caso di minaccia concreta. "Le proteste in Iran sono una questione interna", ha scritto su X il portavoce militare israeliano, il generale di brigata Effie Defrin. Israele ha attaccato l'Iran nel giugno dello scorso anno: il conflitto durato 12 giorni ha causato la morte di circa 1.200 iraniani e 30 israeliani. La scorsa settimana, l'Iran ha dichiarato che avrebbe reagito in caso di attacco da parte di Israele o degli Stati Uniti.
Iran:alle 11.30 sit-in +Europa davanti ambasciata Teheran a Roma
Questa mattina alle ore 11.30 +Europa terra' un sit-in davanti all'ambasciata dell'Iran a Roma in via Nomentana 361 per protestare contro la sanguinosa repressione del regime verso i manifestanti e per sostenere le proteste dei giovani e delle giovani che chiedono liberta', democrazia e diritti, si legge in una nota. "Chiederemo inoltre che le sedi diplomatiche dei paesi europei a Teheran vengano aperte per dare un rifugio e visti ai perseguitati del regime", spiega il segretario di Piu' Europa Riccardo Magi.
Iran, Merz: regime vive "i suoi ultimi giorni o settimane"
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il regime iraniano sta vivendo i suoi "ultimi giorni e settimane", tenuto conto della brutale repressione delle proteste in corso nel Paese. "Quando un regime riesce a mantenere il potere solo con la violenza, e' di fatto allo stremo. Credo che stiamo assistendo agli ultimi giorni e settimane di questo regime", ha detto Merz durante una visita a Bangalore, nell'India meridionale, le cui dichiarazioni sono state trasmesse dalla televisione tedesca.
Pahlavi: "Abbiamo già un piano per il dopo Khamenei"
"Abbiamo già un piano, non ci sarà il vuoto. Ci siamo preparati anni per questo momento. Il nostro Iran Prosperity Project ha linee dettagliate". Lo dice al Corriere della Sera Reza Pahlavi - il figlio dello scià di Persia Mohammed Reza deposto dalla rivoluzione khomeinista nel 1979 - che ora vive in esilio negli Stati Uniti. Parlando del dopo Khamenei, afferma che "la prima fase che affronteremo è quella dell'emergenza, per garantire nei primi 180 giorni la continuità dei servizi e della sicurezza. Poi arriverà la fase della stabilizzazione: far funzionare il Paese, assicurare i servizi essenziali, ripristinare la fiducia economica e mantenere una governance di base. Seguirà un processo costituzionale ed elezioni nazionali". L'Iran Prosperity Project, spiega, "è un progetto che guido e che fornisce una roadmap per la ripresa economica e il reinserimento dell'Iran nella comunità internazionale. Abbiamo già oltre cento esperti fuori e dentro il Paese. Sto anche lavorando con imprenditori di successo e talenti di tutto il mondo. L'obiettivo non è solo sopravvivere alla transizione. È sbloccare il nostro vero potenziale. Un Iran libero può essere prospero: un Paese che commercia con il mondo, attira investimenti, crea posti di lavoro e dà futuro ai suoi giovani, invece di farli fuggire. Migliaia di persone hanno risposto al mio appello e sono scese in strada. Ora si entra in una nuova fase, quella in cui gli iraniani reclamano le loro strade, i loro quartieri. Mentre le folle crescono, la capacità del regime di reprimere si indebolisce, e sempre più membri delle forze di sicurezza e delle istituzioni sceglieranno di stare con il popolo. La comunità internazionale può giocare un ruolo cruciale aiutando a proteggere i civili, assicurando che il regime non spenga Internet, e chiarendo che ci saranno conseguenze per la violenza di massa". "Le parole di sostegno di Trump al popolo iraniano contano - prosegue Pahlavi - Hanno dato coraggio a chi rischia la vita per la libertà. Questo momento non esisterebbe senza la pressione sul regime islamico. Gli ayatollah gridano 'Morte all'America'. Gli iraniani invece vogliono un Paese libero in pace anche con Usa e Israele. Il regime ha ucciso migliaia di civili. Per noi, il sostegno degli Usa per difendere i civili e neutralizzare la macchina repressiva è benvenuto. Non servono stivali stranieri sul campo, ma azioni che impediscono ai pasdaran e alle forze di sicurezza di continuare la violenza contro il popolo. Negoziare con la dittatura non porterà la pace. Il mio ruolo non sarà quello di far pendere la bilancia a favore della monarchia o della repubblica, sarò imparziale nel processo: voglio che gli iraniani abbiano finalmente il diritto di scegliere liberamente".
Iran, Albanese: "Australia al fianco del popolo iraniano"
''Siamo al fianco del popolo iraniano nella sua lotta per la dignità e la libertà''. Lo ha dichiarato il primo ministro australiano Antony Albanese su 'X'. ''Condanniamo il regime iraniano e sosteniamo un Iran democratico che rispetta i diritti umani'', ha aggiunto.
Media: "In Iran riattivate telefonate internazionali"
Le telefonate internazionali sono riprese in Iran dopo essere state bloccate per giorni, a causa delle manifestazioni in corso nella Repubblica Islamica. Lo constatano i media internazionali. Da venerdì era impossibile effettuare chiamate all'estero. Internet rimane bloccato, secondo il monitor Netblocks.
Bahrami: "La forza di questa rivolta è nelle donne"
"Ci sono tutti i presupposti per una nuova rivoluzione in Iran, dove c'è un popolo che sta combattendo nelle piazze, senza badare troppo ai pericoli che corre". Lo afferma, in un'intervista a La Stampa, Ramin Bahrami, pianista, esperto di Johann Sebastian Bach, parlando della crisi in Iran. "Ogni volta che ci sono dei tumulti - aggiunge - la prima cosa che fanno quei meschini al potere è tagliare la connessione ad Internet, anche se la popolazione di tanto in tanto riesce a collegarsi di straforo mandando qualche immagine". Ancora una volta alla base delle proteste ci sono le giovani generazioni, in particolare le ragazze iraniane... "È la dimostrazione del fatto - prosegue Bahrami - che la donna persiana non può essere fermata o manipolata. È libera nella sua intimità. Questo è legato anche alla storia dell'Iran, che 4mila anni fa era guidato da sovrane". Reza Ciro Pahlavi, figlio dell'ultimo scià deposto dopo la rivoluzione del 1979, si è detto pronto a tornare dopo decenni passati in esilio negli Stati Uniti... "Magari - afferma ancora - non sarà la persona più preparata al mondo, ma di certo è l'unica alternativa possibile. Sono d'accordo con la sua proposta di guidare una transizione al termine della quale sarà il popolo a decidere". "Smettiamola di credere che con questi signori sia possibile parlare. In Iran c'è un popolo in fiamme che chiede la rivoluzione e l'Occidente deve aiutarlo nel debellare il regime al potere dopo avercelo messo cinquant'anni fa". Cosa auspica per il futuro del suo Iran? "Che divenga un Paese alleato di un mondo sano, dove le armi verranno gettate per prendere in mano gli strumenti musicali" conclude Bahrami.
Iran, Madrid convoca ambasciatore iraniano: "Libertà espressione sia rispettata"
La Spagna ha convocato l'ambasciatore iraniano a Madrid per esprimere "forte ripudio e condanna" della repressione delle proteste che, secondo i gruppi per i diritti umani, ha causato centinaia di morti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares a Catalunya Radio. "Il diritto degli uomini e delle donne iraniane a protestare pacificamente, la loro libertà di espressione devono essere rispettati" e "gli arresti arbitrari devono cessare", ha dichiarato Albares.
Iran: "Ripresi collegamenti telefonici internazionali"
Dall'Iran e' di nuovo possibile fare chiamate internazionali. Lo riporta un cronista della France Prese, secondo cui il blocco di Internet nel nord del Paese va avanti da quasi 110 ore.
Iran, Panahi: "A chi manifesta serve il sostegno internazionale"
La repressione in Iran prende di mira persone "indifese" che hanno bisogno del sostegno della comunita' internazionale per "porre fine" al regime. Lo ha detto il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d'Oro a Cannes e del Leone d'Oro e Venezia e dietro la macchina da presa di un film come 'Un semplice incidente', adesso nelle sale italiane. "Il popolo iraniano oggi e' indifeso e, nonostante tutto, e' in piazza", ha dichiarato all'emittente televisiva France Inter, denunciando la brutalita' della repressione, che ha causato almeno 600 morti.
Netblocks: in Iran blackout di internet da oltre 108 ore
Il blocco di internet a livello nazionale imposto in Iran nel contesto delle proteste anti governative è in corso da oltre 108 ore. Lo riporta l'osservatorio della rete Netblocks, che ha monitorato la restrizione imposta a internet da quando è entrata in vigore l'8 gennaio. Ieri, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva ammesso che la rete era bloccata nel Paese, aggiungendo che i servizi internet sarebbero stati ripristinati "in coordinamento con le autorità di sicurezza", mentre varie cancellerie occidentali e l'Unione europea hanno contestato la censura oltre che la repressione delle proteste. Secondo i dati dell'agenzia degli attivisti iraniani dei diritti umani Hrana, aggiornati a ieri sera, sono in tutto 646 le persone che sono rimaste uccise durante le manifestazioni, tra cui nove minorenni e 133 membri delle forze dell'ordine ma 579 segnalazioni di decessi sono ancora in fase di revisione, anche a causa del blocco imposto sulla rete.
Cina a Trump: "Difenderemo gli interessi sui legami commerciali con l'Iran"
La Cina tutelerà "con decisione i suoi legittimi diritti e interessi" dopo le minacce del presidente americano Donald Trump di dazi a carico di chi manterrà i rapporti commerciali con l'Iran. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, secondo cui Pechino "ha sempre creduto che non ci sono vincitori delle guerre tariffarie". Ieri il tycoon ha annunciato su Truth che, "con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Usa. Questo ordine è definitivo e vincolante".
Iran, Wsj: “Teheran dà caccia a utenti di Starlink per impedire diffusione video proteste”
Le autorità iraniane stanno dando la caccia agli utenti di Starlink per impedire che i video delle proteste diventino globali. Lo scrive il Wall Street Journal notando che i video ripresi dalle strade sono uno dei pochi modi per ottenere informazioni sulla portata delle proteste e sulle azioni delle autorità iraniane. Il servizio Starlink di Elon Musk è vietato in Iran. Così, ha detto al Wall Street Journal Amir Rashidi, direttore dei diritti digitali e della sicurezza presso Miaan Group, nel fine settimana le autorità hanno iniziato a cercare e confiscare le parabole Starlink nella parte occidentale di Teheran. Rashidi, che è a capo dell'organizzazione no-profit statunitense contraria alla censura di Internet, ha parlato di ''una guerra elettronica", aggiungendo che i disagi sono più intensi nelle zone di Teheran dove si svolgono le proteste e la sera, quando i dimostranti si radunano. Una delle opzioni che verranno presentate oggi al presidente americano Donald Trump è quella di inviare altri terminali Starlink in Iran. Trump ha già detto si giornalisti che avrebbe chiesto a Musk informazioni su questa possibilità. I terminal Starlink sono illegali in Iran e vengono introdotti clandestinamente, spesso su piccole imbarcazioni provenienti da Dubai o attraverso il confine con il Kurdistan iracheno. Hanno iniziato ad arrivare alla fine dell'ultima grande ondata di proteste nel 2022, quando Musk ha dichiarato che la sua azienda avrebbe chiesto un'esenzione dalle sanzioni per i suoi terminali. L'Iran ha bloccato la maggior parte delle connessioni Internet per i 90 milioni di abitanti del Paese alla fine della scorsa settimana, dopo che le proteste scoppiate il 28 dicembre per il carovita si sono trasformate in manifestazioni in oltre cento città del Paese. Affidarsi a Starlink ''è l'unica via", ha affermato Mahmood Amiry-Moghaddam, co-fondatore di Iran Human Rights con sede in Norvegia, che ha ricevuto filmati delle proteste a Mashhad.
Iran, la mappa delle proteste che sfidano il regime
Le manifestazioni contro la situazione economica e il governo iraniano si sono moltiplicate nelle ultime settimane, a partire da Teheran e dalle maggiori città, fino a raggiungere tutto il territorio del Paese. Ecco come si è evoluta la situazione.
Iran, la mappa delle proteste che sfidano il regimeVai al contenuto
Iran, dai siti missilistici al nucleare: Pentagono presenta opzioni a Trump
Il Pentagono sta presentando al presidente americano Donald Trump una vasta gamma di opzioni di attacco nei confronti dell'Iran, mentre continua a essere valutata la strada diplomatica. Lo scrive il New York Times citando funzionari americani e spiegando che tra gli obiettivi potrebbero esserci i siti missilistici e il programma nucleare di Teheran, già colpito nella guerra dei 12 giorni a giugno. Un funzionario citato dal giornale afferma comunque che le opzioni più probabili restano un attacco informatico o un attacco contro l'apparato di sicurezza interna iraniano che sta usando la forza contro i manifestanti in piazza. Trump sarà informato delle varie opzioni in un briefing oggi, ma in ogni caso, scrive il New York Times, la risposta americana avverrà tra diversi giorni e potrebbe suscitare una rappresaglia iraniana.
Iran, Cina replica a Trump: "Con guerre tariffarie no vincitori"
La divisione del mondo a sfere di influenze procede. Da un lato gli Usa, dall'altro la Cina. E anche sull'Iran le due potenze si scontrano, a colpi di dichiarazioni. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto dazi del 25 percento nei confronti di qualsiasi paese che faccia affari con l'Iran (con un chiaro riferimento a Pechino), la Cina ha dichiarato di opporsi a "tutte le sanzioni unilaterali illegali e alla giurisdizione remota". Reuters riferisce che secondo una dichiarazione dell'ambasciata cinese a Washington, "la posizione di Pechino contro l'imposizione indiscriminata di dazi e' coerente e chiara. Le guerre tariffarie commerciali non hanno vincitori, e coercizione e pressione non possono risolvere i problemi". "La Cina - sottolinea l'ambasciata - prendera' tutte le misure necessarie per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi".
Iran, Huckabee: "Sì cooperazione con Usa ma no piano per attacco"
L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha escluso la possibilita' di un attacco militare contro l'Iran, affermando che in questo momento "ne' Washington ne' Tel Aviv stanno pianificando un intervento militare". Non ci stiamo preparando a un attacco" ha affermato durante un'intervista a Sky News: "C'e' una cooperazione per monitorare i controlli, ma e' un errore pensare che i due Paesi stiano formulando piani per l'Iran".
Petrolio: prezzi in rialzo su piazze Asia, Brent 64,2 dlr
I prezzi del petrolio sui mercati asiatici sono in rialzo, i contratti si attestano sui 64 dollari al barile, il livello piu' alto in oltre un mese, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nuovi dazi sui partner commerciali dell'Iran. Al momento i contratti sul Brent passano di mano a 64,2 dollari (+0,48%), mentre quelli sul Wti a 59,8 dollari (+0,56%).
Costa (Consiglio europeo): "Regime fermi repressione, Ue con chi chiede diritti"
Il regime iraniano "deve fermare la repressione violenta del proprio popolo". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. "Stiamo con i coraggiosi iraniani che chiedono diritti fondamentali, dignita' e liberta'", ha aggiunto Costa.
Cina replica a Trump: "Con guerre tariffarie no vincitori"
Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto dazi del 25% nei confronti di qualsiasi paese che faccia affari con l'Iran (con un chiaro riferimento a Pechino), la Cina ha dichiarato di opporsi a "tutte le sanzioni unilaterali illegali e alla giurisdizione remota". Reuters riferisce che secondo una dichiarazione dell'ambasciata cinese a Washington, "la posizione di Pechino contro l'imposizione indiscriminata di dazi e' coerente e chiara. Le guerre tariffarie commerciali non hanno vincitori, e coercizione e pressione non possono risolvere i problemi". "La Cina - sottolinea l'ambasciata - prenderà tutte le misure necessarie per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi".
Dipartimento di Stato avverte cittadini Usa: "Lasciate il Paese"
Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso per i cittadini statunitensi che si trovano in Iran. Nella dichiarazione, spiega il quotidiano israeliano Ynet, si comunica che "i cittadini dovranno aspettarsi interruzioni prolungate di internet, pianificare mezzi alternativi di comunicazione e, se ciò è sicuro, considerare di lasciare l'Iran via terra verso l'Armenia o la Turchia". Il Dipartimento avvisa inoltre che "i cittadini statunitensi sono a rischio significativo di interrogatori e arresti in Iran", dal momento in cui presentare un passaporto americano o una prova di legami con Washington "potrebbe essere un motivo sufficiente per ordinare l'arresto di una persona".
Iran, media: presentate a Trump diverse opzioni per attacchi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto un pacchetto di "una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete" che potrebbero essere usati contro la Repubblica Islamica, nel pieno caos a seguito delle proteste che vanno avanti ormai da due settimane. Lo svela l'emittente CBS News, citando due funzionari del Dipartimento della Difesa statunitense. Queste opzioni, spiegano le fonti, vanno "ben oltre i bombardamenti aerei convenzionali". Anche il New York Times fa sapere che dal Pentagono sono state presentate diverse opzioni di attacco, tra cui il programma nucleare iraniano già colpito nella guerra dei dodici giorni tra Tel Aviv e Teheran, e che ha visto l'intervento anche di Washington. Tuttavia, per ora i funzionari sarebbero più propensi a un attacco al sistema informatico iraniano.
Trump: "Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con l'Iran"
"Con effetto immediato, qualsiasi Paese che intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica dell'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% su tutte le transazioni commerciali effettuate con gli Stati Uniti d'America. Questo ordine è definitivo e vincolante": lo annuncia Donald Trump su Truth.