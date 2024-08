Carlo Verdone, lo sfogo su Roma e la telefonata a Gualtieri

Carlo Verdone ha telefonato al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per esprimere “la sua stima” e “chiarire” i contenuti dell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, nella quale l’attore e regista aveva criticato le attuali condizioni della Capitale e ventilato l’ipotesi di lasciare la città. “Non ne posso più. Ci penso davvero, due o tre volte a settimana: famme scappa’ via. Non è un problema solo mio, conosco tanti amici che stanno valutando concretamente di andarsene da Roma. È la prima volta che succede”, si era sfogato. Secondo fonti del Campidoglio nella telefonata “cordiale e amichevole” a Gualtieri, Verdone ha assicurato al Sindaco che nel colloquio con il quotidiano “si era limitato a sottolineare la portata dei problemi atavici che affliggono Roma da moltissimi anni e le responsabilità di quei romani che non rispettano le regole”. Ha inoltre “ribadito le parole positive per l’impegno profuso da Gualtieri, che aveva già recentemente espresso pubblicamente”. A sua volta, il Sindaco si è detto “consapevole della mole di lavoro necessaria a riportare Roma ad un livello adeguato di servizi per i cittadini e ha raccontato a Verdone gli interventi in corso per il decoro a partire dalla realizzazione di 120 bagni pubblici proprio per superare la condizione di degrado di quelli attuali giustamente denunciata da Verdone”.