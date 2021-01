Giulio Regeni, 5 anni fa il rapimento. Mattarella: Egitto dia riposta

Il 25 gennaio 2016 alle 19.41 Giulio Regeni inviava dall'Egitto il suo ultimo sms. Di lui non si seppe più nulla fino al 3 febbraio, quando il cadavere, torturato, fu trovato su una strada tra Il Cairo e Alessandria. A cinque anni da quel messaggio, la verità sull'assassinio del ricercatore friulano è ancora lontana. In occasione della ricorrenza, l'organizzazione "Giulio siamo noi" ha invitato gli utenti social a postare una foto, una immagine o un video, scrivendo su un supporto giallo "una frase che chieda verità e giustizia per Giulio, il richiamo dell'ambasciatore e stop accordi con chi tortura". La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, sui suoi profili social, ha pubblicato il messaggio "25 gennaio 2021... un carico di GIALLO", allegando una foto di una carriola, all'interno di un vivaio, piena di piantine gialle.

Oggi in caso in Ue

Oggi il caso viene discusso nel Consiglio degli Esteri Ue, a parlarne in videoconferenza sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I ministri europei potrebbero decidere di muovere altri passi. "La vicenda di Regeni riguarda tutti, non solo l'Italia", ha scritto Piero Fassino, presidente Commissione Affari esteri della Camera, agli omologhi Ue, chiedendo "di assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello sia bilaterale sia multilaterale", un "impegno per la legalità internazionale e per il rispetto dei diritti umani".

Borrell (Ue): "Siamo solidali con l'Italia"

L'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, intervenendo al Consiglio dei ministri degli Esteri ha ringraziato Luigi Di Maio per aver chiesto di discutere del caso di Giulio Regeni alla Ue, poichè é una questione grave non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione. Si apprende da fonti, a Bruxelles. Parlando del "brutale" assassinio Borrell ha evidenziato come da allora si sia chiesto all'Egitto di far luce sul caso e di cooperare. "Siamo sodali" con l'Italia e la famiglia Regeni nella richiesta di far piena luce, ha detto.