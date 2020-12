Regeni, i genitori denunciano il governo per vendita armi all'Egitto

Presentato un esposto per violazione della legge in materia di vendita di armi a Paesi "autori di gravi violazioni dei diritti umani". Il provvedimento fa riferimento alla vendita di due fregate al Paese nord-africano

Un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a Paesi "autori di gravi violazioni dei diritti umani". Questo quanto annunciato da Claudio e Paola Regeni, genitori del ricercatore ucciso nel 2016 al Cairo , nel corso della trasmissione Propaganda Live. Il provvedimento, che fa riferimento alla vendita di due Fregate all'Egitto, è stato redatto dall'avvocato Alessandra Bellerini, legale dei familiari di Regeni.

L'attacco al governo italiano: "Vendita navi cigliegina sulla torta dell'ipocrisia"

Lo scorso 13 giugno la madre e il padre del ricercatore torturato e ucciso avevano definito la vendita al Cairo delle due fregate da parte del nostro Paese “la ciliegina sulla torta dell’ipocrisia”. "Lo Stato italiano ci ha tradito. Siamo stati traditi dal fuoco amico non dall'Egitto". I genitori di Giulio Regeni, sempre a Propaganda Live, non avevano usano mezzi termini per commentare la vendita di due navi italiane all’Egitto approvata dal governo.