"Lo Stato italiano ci ha tradito. Siamo stati traditi dal fuoco amico non dall'Egitto". I genitori di Giulio Regeni , Paola e Claudio, a Propaganda Live su La7, non usano mezzi termini per commentare la vendita di due navi italiane all’Egitto approvata dal governo. Un affare che la famiglia del ricercatore torturato e ucciso nel 2016 al Cairo definiscono “la ciliegina sulla torta dell’ipocrisia”. E la vicenda scuote anche la politica, col Pd che ha chiesto un chiarimento pubblico al premier Giuseppe Conte.

La famiglia Regeni: “L’Egitto smetta di prenderci in giro”



”Non intendiamo più farci prendere in giro dall'Egitto: non basterà inviarci quattro cianfrusaglie, indumenti vari e chiacchiere o carta inutile. Basta atti simbolici, il tempo è scaduto”, hanno aggiunto Paola e Claudio Regeni. "Chiediamo all'Egitto - hanno detto i Regeni - una risposta esaustiva a tutti i punti della rogatoria inviata dalla Procura di Roma nell'aprile del 2019, rimasta priva di risposta. La consegna delle cinque persone indagate dalla magistratura italiana, in modo che possano essere processate in Italia: sono tutti ufficiali degli apparati di sicurezza egiziana. Finché non avremmo ottenuto queste due cose ci sentiremmo traditi”. "Noi - hanno però precisato - abbiamo fiducia nella scorta mediatica, nelle migliaia di persone che ci seguono, nella Procura di Roma, negli investigatori", e "anche nel presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi ci ha chiamati per dirci che sta con noi e per sapere come stiamo".

La richiesta di chiarimento del Pd

Fonti dem fanno sapere che bisogna separare il caso politico-diplomatico esploso dalla morte del ricercatore, dal dossier "solo commerciale" della vendita di queste navi. Una richiesta fatta in Cdm dal capo delegazione Dario Franceschini. In Consiglio dei ministri Conte - riferiscono le stesse fonti - avrebbe svolto un'informativa sulla vendita delle due fregate e i Dem non si sarebbero opposti ma, appunto, il ministro avrebbe fatto mettere agli atti la richiesta di una presa di posizione pubblica per chiedere la verità su Regeni. Prima del Cdm c'è stata - a quanto viene riferito - una riunione del Pd su questo tema, cui hanno preso parte il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario, i capigruppo e il capo delegazione.