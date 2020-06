Regeni: documenti e oggetti del ricercatore agli inquirenti italiani

Le autorità egiziane hanno consegnato agli inquirenti italiani i documenti di Giulio Regeni (CHI ERA) tra cui il passaporto e due tessere universitarie. Restituiti anche una serie di oggetti che, secondo gli investigatori egiziani, appartenevano al ricercatore sequestrato e ucciso al Cairo nel 2016. Gli oggetti furono trovati in possesso della banda di presunti killer: cinque criminali comuni uccisi in Egitto il 24 marzo di quattro anni fa e che furono fatti passare dalle autorità locali come gli autori dell'omicidio di Regeni in quello che per gli investigatori italiani è stato, invece, un tentativo di depistaggio (LE TAPPE DEL CASO).