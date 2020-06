Il premier durante l’audizione davanti alla Commissione d’inchiesta: “I nostri rapporti bilaterali non potranno svilupparsi a pieno se non si farà luce sul suo barbaro omicidio e non si assicureranno alla giustizia i suoi assassini”

"Ogni mia interlocuzione con Al Sisi è partita da un semplice quanto inevitabile assunto: i nostri rapporti bilaterali non potranno svilupparsi a pieno" se non si farà luce sul "barbaro assassinio di Giulio Regeni e non si assicureranno alla giustizia i suoi assassini". Sono le parole del premier Giuseppe Conte davanti alla Commissione d'inchiesta sul caso di Giulio Regeni (CHI ERA), il ricercatore friuliano 28enne ucciso in Egitto nel 2016 (LE TAPPE DEL CASO).