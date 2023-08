Principe Harry perde titolo di Altezza Reale su sito Royal Family

Il principe Harry non ha più diritto a essere chiamato "Altezza reale", Per la precisione, quello non è più un titolo adeguato per rivolgersi al secondogenito di Re Carlo. Sul sito web della royal family, infatti, è stato eliminato il riferimento "HRH", "His Royal Highness". La Regina Elisabetta aveva già vietato di usare quel titolo per il nipote dopo la Megxit e l'ormai famoso passo indietro di Harry e Meghan con la loro uscita di scena dalla famiglia reale. Adesso la dicitura è stata eliminata anche dalla biografia del principe pubblicata sul sito royal.uk.

La segnalazione del quotidiano Express

L'aggiornamento della pagina web è avvenuto dopo che venerdì il quotidiano Express ha fatto notare che Harry veniva ancora presentato come "HRH" sul sito. Nello specifico, il titolo era usato per presentare l'impegno di Harry nel sensibilizzare su tematiche quali HIV e Aids. Titolo ora sostituito con "duca di Sussex", lo stesso che il principe usa spesso dopo il suo trasferimento in America.