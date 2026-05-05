La sorella della principessa di Galles Kate e il coniuge James Matthews hanno dovuto dire addio a Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui avevano creato un safari e che si è rivelata essere meno redditizia del previsto

Problemi di debiti per Pippa Middleton, sorella minore della principessa Kate, e il marito James Matthews. La coppia, sposata dal 2017, nel 2021 aveva acquistato Buckleberry Farm, una tenuta di circa trenta ettari nel Berkshire. La spesa era stata di 1,5 milioni di euro e l’ambizioso progetto era quello di trasformarla in un parco safari con tanto di cervi e altri animali che i bambini potevano vedere da vicino e accarezzare. L’investimento, però, si è rivelato un fallimento accumulando debiti sempre maggiori fino a raggiungere la cifra di 807,543 sterline, ovvero quasi 1 milione di euro.

Il progetto

Il progetto di Buckleberry Farm prevedeva, oltre alla moderna fattoria con animali vari e la possibilità di visite per bambini, anche un’area giochi, una caffetteria e la parte glamping destinata ai pernottamenti tipo campeggio ma di lusso. L’attività non è stata redditizia come inizialmente previsto e, nonostante gli eventi organizzati per attirare pubblico e turisti (come il villaggio di Babbo Natale o la grotta dei coniglietti a Pasqua), i Matthews hanno dovuto dire addio alla tenuta. Anche gli ultimi tentativi di trasformare lo spazio in un asilo nido sono falliti: il permesso di costruzione è stato infatti respinto nonostante il primo via libera dell’autorità locale. Pippa Middleton e il marito hanno quindi venduto l’immobile e il terreno.