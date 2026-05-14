Lettonia, la prima ministra Evika Silina si è dimessa

Alla maggioranza era venuto meno il sostegno di un partito chiave della coalizione dopo le dimissioni indotte al ministro della Difesa, ritenuto responsabile dell'incapacità dello Stato baltico di impedire la recente intrusione di droni ucraini

La premier lettone Evika Silina ha annunciato le sue dimissioni, privata del sostegno di un partito chiave della sua coalizione dopo aver costretto alle dimissioni il suo ministro della Difesa, ritenuto responsabile dell'incapacità dello Stato baltico di impedire la recente intrusione di droni ucraini. "Annuncio le mie dimissioni dalla carica di primo ministro", ha dichiarato Silina durante una conferenza stampa a Riga. La coalizione di governo di centro-destra al potere dal 2023 ha perso ieri la sua stretta maggioranza alla Saeima, il Parlamento unicamerale lettone, a seguito della defezione dei deputati del Partito dei progressisti, a cui appartiene il ministro della Difesa dimissionario, Andris Spruds.