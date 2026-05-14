Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lettonia, la prima ministra Evika Silina si è dimessa

Mondo
©Getty

Alla maggioranza era venuto meno il sostegno di un partito chiave della coalizione dopo le dimissioni indotte al ministro della Difesa, ritenuto responsabile dell'incapacità dello Stato baltico di impedire la recente intrusione di droni ucraini

ascolta articolo

La premier lettone Evika Silina ha annunciato le sue dimissioni, privata del sostegno di un partito chiave della sua coalizione dopo aver costretto alle dimissioni il suo ministro della Difesa, ritenuto responsabile dell'incapacità dello Stato baltico di impedire la recente intrusione di droni ucraini. "Annuncio le mie dimissioni dalla carica di primo ministro", ha dichiarato Silina durante una conferenza stampa a Riga. La coalizione di governo di centro-destra al potere dal 2023 ha perso ieri la sua stretta maggioranza alla Saeima, il Parlamento unicamerale lettone, a seguito della defezione dei deputati del Partito dei progressisti, a cui appartiene il ministro della Difesa dimissionario, Andris Spruds.

Mondo: Ultime notizie

Von der Leyen: "Mosca con raid a Kiev deride sforzi diplomatici". LIVE

live Mondo

La presidente della Commissione Ue ha accusato la Russia di “deridere apertamente gli sforzi...

Medio Oriente, Gb: sequestrata nave a largo degli E. Arabi Uniti. LIVE

live Mondo

Secondo la società britannica di sicurezza marittima Vanguard Tech, citata da Reuters, la nave "è...

Hantavirus, Oms: 11 casi segnalati di cui 8 confermati, e 3 decessi

live Mondo

Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti: nessuna positività rilevata per il...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Macron, entourage Brigitte nega gelosia dietro schiaffo di un anno fa

Mondo

Secondo la ricostruzione contenuta nel libro del giornalista di Paris Match Florian...

Mondo: I più letti