Vertice Trump-Xi, il tycoon in Cina accompagnato da 16 Ceo: ecco chi sono. FOTO
Oggi il presidente degli Stati Uniti sarà a Pechino, insieme a una delegazione di manager di aziende attive in un’ampia gamma di settori. L’idea dell’inquilino della Casa Bianca, secondo il New York Times, sarebbe quella di discutere la creazione di un board per gli investimenti e un board per il commercio con la Cina
- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà da oggi e fino a dopodomani in Cina per il vertice con il leader di Pechino Xi Jinping. Il tycoon non sarà però da solo: con lui infatti viaggerà una delegazione composta da 16 Ceo di grandi aziende: ecco chi sono e perché andranno in Cina con Trump.
- Flink è il chairman e Ceo di BlackRock, società da lui fondata nel 1988 insieme ad altri sette partner. Oggi BlackRock è una delle firm più importanti a livello globale nel campo degli investimenti e delle soluzioni tecnologiche.
- Schwarzman è il presidente e CEO del Blackstone Group, società finanziaria che ha contribuito a fondare nel 1985. È annoverato tra gli uomini più ricchi del mondo con una fortuna personale che, secondo Forbes, nel novembre 2024 ammontava a 53,3 miliardi di dollari.
- Ortberg è dall’agosto del 2024 presidente e Ceo di The Boeing Company. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1983, come ingegnere presso la Texas Instruments. Si è poi trasferito alla Rockwell Collins, dove ha occupato diversi ruoli fino a essere nominato Ceo della società nel 2013 e chairman dal 2015 al 2018.
- Sikes è dal gennaio del 2023 Ceo di Cargill, di cui presiede anche il consiglio d’amministrazione dall’anno successivo. È la decima persona a occupare la carica di amministratore delegato nei 160 anni di storia della compagnia. Sikes ha iniziato la sua carriera a Cargill nel 1991, unendosi poi al team dirigenziale nel 2019.
- Frase presiede il consiglio d’amministrazione ed è Ceo di Citi, una delle più grandi banche del mondo: è diventata ad nel marzo del 2021, dopo una carriera di oltre 20 anni nella compagnia. Dal suo insediamento ha lanciato una campagna di modernizzazione dell’istituto.
- Anderson è diventato Ceo di Coherent e membro del consiglio d’amministrazione a giungo del 2024. Prima della sua nomina, ha costruito un’esperienza di più di 25 anni nel campo delle industrie tecnologiche e dei semiconduttori, in particolare in realtà focalizzate sull’innovazione.
- Culp è diventato membro del Cda di GE Aeropsace nell’aprile del 2018, e nell’ottobre dello stesso anno è stato nominato Ceo di GE. È poi diventato Chairman e amministratore delegato di GE Aerospace quando la società è diventata una public company nell’aprile del 2024.
- Solomon è chairman e Ceo di Goldman Sachs. In precedenza è stato presidente della firm e Coo dal gennaio 2017 al settembre 2018, e ancora prima è stato alla guida della divisione Investment Banking dal luglio 2006 al dicembre 2016.
- Thaysen è il Ceo di Illumina. Prima di unirsi alla compagnia nel 2023, è stato presidente della Life Sciences and Applied Markets Group and Diagnostic and Genomics Group di Agilent, e vicepresidente per la ricerca e sviluppo presso Dako.
- Miebach è membro del consiglio di amministrazione e Ceo di Mastercard. Si è unito alla compagnia nel 2010. Oltre alle cariche in Mastercard, Miebach è anche membro del The Business Roundtable, del The Business Council, del Forum dei Ceo Usa-India, del International Advisory Panel of the Monetary Authority of Singapore e del The International Business Council of the World Economic Forum.
- Powell McCormick è presidente e vice-chairman di Meta. Prima di unirsi alla società di Mark Zuckerberg, ha lavorato per Goldman Sachs. Ha inoltre avuto ruoli nelle amministrazioni presidenziali di Donald Trump e Bush figlio. È stata anche Vice Chair, President ed Head of Global Client Services presso BDT & MSD Partners.
- Mehrotra è il chairman, presidente e Ceo di Micron Technology. Si è unito alla società nel 2017, dopo aver guidato la start-up SanDisk Corp dal 1988 fino alla sua vendita nel 206. Di questa società, che ha contribuito a fondare, è stato presidente e Ceo dal 2011 fino al 2016.
- Amon è presidente e Ceo di Qualcomm Incorporated dal 30 giugno 2021. Oltre a questi incarichi, Amon fa anche parte del consiglio di amministrazione della società. Si è unico a Qualcomm nel 1995 in qualità di ingegnere.
- McInerney è Ceo di Visa dal febbraio 2023, società a cui si è unito nel giugno 2013. Prima di diventare amministratore delegato è stato presidente della società e responsabile per lo sviluppo globale di Visa. In precedenza è stato Ceo della consumer banking per JPMorgan Chase.
- Cook è Ceo di Apple dall’agosto del 2011 come successore di Steve Jobs, è anche membro del consiglio d’amministrazione. Prima di prendere le redini dell’azienda, Cook è stato Coo e responsabile a livello globale delle vendite e delle operazioni di Apple. Prima di unirsi alla società, ha ricoperto ruoli in Compaq, Intelligent Electronics e IBM.
- Musk è oggi leader di Tesla e SpaceX. Imprenditore e innovatore, ha contribuito a fondare sette diverse società tra le quali c’è anche xAI. Già vicino al presidente Trump, per il quale ha guidato il Dipartimento per l’efficienza governativa, è considerato da Forbes l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 839 miliardi di dollari.
- Nella lista presentata dalla Casa Bianca era inizialmente inserito anche Chuck Robbins, Ceo di Cisco. L’azienda, tuttavia, secondo il New York Times ha fatto sapere che il manager non potrà partecipare.
- Secondo quanto riportato dal New York Times, Donald Trump sarebbe intenzionato a discutere la creazione di un board per gli investimenti e un board per il commercio con la Cina. E dunque la delegazione che accompagna il presidente statunitense è composta da manager di aziende attive in un’ampia gamma di settori.