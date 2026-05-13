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Vertice Trump-Xi, il tycoon in Cina accompagnato da 16 Ceo: ecco chi sono. FOTO

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Oggi il presidente degli Stati Uniti sarà a Pechino, insieme a una delegazione di manager di aziende attive in un’ampia gamma di settori. L’idea dell’inquilino della Casa Bianca, secondo il New York Times, sarebbe quella di discutere la creazione di un board per gli investimenti e un board per il commercio con la Cina

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