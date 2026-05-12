Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai dazi

Taiwan rimane uno dei dossier più sensibili. Secondo il South China Morning Post, Pechino sta spingendo Washington ad abbandonare "l'ambiguità strategica" per opporsi esplicitamente all'indipendenza di Taiwan e sostenere la riunificazione. Le tensioni sono aumentate nel febbraio dello scorso anno, quando gli Stati Uniti hanno rimosso da un documento ufficiale la formulazione contraria all'indipendenza dell'ex Isola di Formosa. Mentre alcuni commentatori ritengono incoraggianti i recenti rinvii di Trump delle vendite di armi a Taipei, gli analisti dubitano che il presidente Usa farà concessioni significative. "I responsabili politici statunitensi non dovrebbero sottovalutare quanto la questione di Taiwan sia fondamentale per la stabilità dei rapporti" tra Cina e Usa, ha scritto ieri in un editoriale il China Daily. Il quotidiano, spesso voce del Partito comunista cinese, spiega nel suo editoriale come "un coordinamento più stretto tra Cina e Stati Uniti contribuirebbe a stabilizzare le aspettative globali, a sostenere i mercati internazionali e a rafforzare la fiducia nella ripresa economica mondiale", ma sottolinea come "la questione di Taiwan non è semplicemente uno dei tanti temi in gioco", bensì "il fulcro degli interessi fondamentali della Cina e la linea rossa più delicata nelle relazioni bilaterali". Per questo, aggiunge il China Daily, "il rispetto del principio dell'unica Cina e dei tre comunicati congiunti sino-americani non è una preferenza diplomatica negoziabile. È il presupposto indispensabile per relazioni stabili. Gestire le divergenze con prudenza ed evitare errori di valutazione sulla questione di Taiwan è essenziale non solo per la stabilità bilaterale, ma anche per la pace e la sicurezza nella regione Asia-Pacifico".

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