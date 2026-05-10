Lo scenario economico della Cina, come detto, è centrale in vista del vertice tra Trump e Xi. Il presidente statunitense infatti, oltre al nodo della guerra in Iran che ne sta indebolendo il consenso interno, si trova ad avere a che fare con una crescita di Pechino che sembra essere poco influenzata dai dazi Usa. Un'arma in più per il leader cinese, che con Trump dovrà negoziare anche il rinnovo della tregua commerciale siglata a ottobre dell'anno scorso a Busan, in Corea del Sud. Nei giorni scorsi comunque il tycoon si è detto ottimista sull’incontro, dicendo che sarà "fantastico” e sottolineando che Xi “è un mio amico e siamo andati d'accordo negli anni. Non abbiamo avuto nessuno problema e non ci sono problemi con la Cina e l'Iran".