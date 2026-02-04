Vance è stato categorico, parlando durante la riunione ministeriale: il mondo dipende dai minerali critici. "Credo che molti di noi abbiano imparato a proprie spese, nell'ultimo anno, quanto le nostre economie dipendano da questi minerali critici. Quella che si presenta a tutti noi è un'opportunità di autosufficienza, che ci permetterà di non dipendere da nessun altro se non da noi stessi per i minerali critici necessari a sostenere le nostre industrie e la crescita". A fare eco a Vance è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che ha sottolineato come la creazione di questo blocco sia una priorità degli Stati Uniti per poter creare un mercato libero, solido e accessibile agli alleati commerciali.

Per approfondire: Materie prime critiche, la Corte dei conti mette in guardia l'Ue: "Obiettivi 2030 lontani"