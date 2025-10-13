Perché la nuova Guerra fredda tra Usa e Cina passa dalle Terre rare

Al centro della contesa tra i due Paesi ci sono i minerali che alimentano l’economia digitale. Pechino ne controlla l’estrazione e la raffinazione, diventando arbitro del settore. Per Trump e Washington l'obiettivo è non restare ostaggio delle forniture cinesi. Così, dopo aver firmato l’accordo di pace tra Israele e Hamas, il presidente americano si trova ad affrontare una nuova guerra commerciale che assume sempre più i contorni di una sfida per l’egemonia globale